Матрац без «номеров» попал в ДТП

На улицах беларуских городов всё чаще стали появляться «нетрадиционные» транспортные средства. Так, в Бобруйске было замечено «конное такси», а в Слуцке – матрац…
Курьезное видео опубликовала 1 сентября на YouTube случчанка, очевидица «ДТП». Двое мужчин перевозили матрац на тележке по проезжей части. Совершая поворот, они зацепили стоящий автомобиль.
«Всем, кто только получает права, – покупайте мягкие матрацы», – прокомментировали происходящее авторы видео.
https://www.youtube.com/watch?v=31OflQKLd_A&feature=youtu.be
Егор Коренищев