Матрац без «номеров» попал в ДТП

На улицах беларуских городов всё чаще стали появляться «нетрадиционные» транспортные средства. Так, в Бобруйске было замечено «конное такси», а в Слуцке – матрац…

Курьезное видео опубликовала 1 сентября на YouTube случчанка, очевидица «ДТП». Двое мужчин перевозили матрац на тележке по проезжей части. Совершая поворот, они зацепили стоящий автомобиль.

«Всем, кто только получает права, – покупайте мягкие матрацы», – ­ прокомментировали происходящее авторы видео.

https://www.youtube.com/watch?v=31OflQKLd_A&feature=youtu.be

Егор Коренищев