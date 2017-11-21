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Маленькие бобруйчане побывали в «театре на подушках»

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Внеконкурсную программу VI республиканского фестиваля национальной драматургии имени В. И. Дунина-Марцинкевича открыли две постановки для детей.

Оба спектакля были представлены коллективами из Национального центра современных искусств. Это учреждение культуры было создано в Минске еще в советские времена, но успешно и разносторонне работает по сей день.

19 ноября в фойе (гобеленовом зале третьего этажа) Бэби-театр «Бусы» предложил самым маленьким зрителям (от двух с половиной лет) спектакль «Стойкий оловянный солдатик».

Известная сказочная история от Ганса-Христиана Андерсена была рассказана детям настоящей скрипкой, музыку которой с помощью других приспособлений (колокольчиков, музыкальных треугольников и шкатулок), а также – кукол, подхватили и воплотили в слова две актрисы.

маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств

Кроме живой скрипки звучали прекрасные песни из различных постановок «Стойкого оловянного солдатика». Маленькие зрители сидели в нескольких метрах и время от времени вовлекались в театральное действо, переживали все приключения и злоключения героев, пока те не угодили в камин и не превратились волею датского сказочника в оловянное сердечко и потемневшую блестку…

Такой, практически домашний, театр называется «театр на подушках» и своеобразно приобщает маленького зрителя к театральной культуре.

Еще один детский спектакль под названием «Дорожные приключения Виты» Центр современных искусств представил 20 ноября.

В основу постановки столичного проекта для детей «Казачкі бай» легла книга шведской писательницы Сары Лундберг «Вита Белая Пометка».

Интерактивный формат работы с детьми оказался очень удачной находкой – с первых минут юные зрители активно включились в обучающий процесс, делясь с актерами своими познаниями в астрономии, географии, биологии. Причем, делали это с видимым удовольствием.

Главная героиня кукольного представления (также под аккомпанемент живой музыки) – смешная девочка Вита – научила маленьких бобруйчан основам дорожного движения.

маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».
маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».
маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».
маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».

С ее помощью зрители еще раз повторили правила, узнали о том, что такое дорожная разметка, и почему «зебра» так важна как для водителей, так и для пешеходов.

Конечно, школьники начальных классов уже знают, как и где переходить улицу. Но Вита вместе с актерами театра красочно и доступно рассказала малышам о том, почему так важно соблюдать правила дорожного движения.

Обычно во время детских спектаклей взрослые просят зрителей соблюдать тишину. «Дорожные приключения Виты» стали исключением из правил. Юные театралы всячески поощрялись в проявлении эмоций, махали руками и дружно топали ногами, нюхали луговые травы и отвечали на многочисленные вопросы актеров.

маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».

А под конец и вовсе отправились на урок рисования, чтобы Вите было приятно путешествовать по карандашным полям, лесам и живописным пригородам…

маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».
маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».
маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».
маленькие бобруйчане побывали, "театр на подушках", Национальный центр современных искусств
20.11.2017, Бобруйск. Национальный Центр современных искусств. Проект для детей «Казачкi Бай». Спектакль для детей «Дарожныя прыгоды Вiты».

По окончании показа на фестивальной площадке, оба коллектива в тот же день представили свое творчество в бобруйских интернатах. Бэби-театр «Бусы» направился в школу-интернат для детей с нарушением слуха, а «Казачкі бай» – в местный Детский дом.

 

Александр Богданович,
Мария Маслова
Фото Александра Богдановича
и Дмитрия Калинина

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