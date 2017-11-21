Маленькие бобруйчане побывали в «театре на подушках»

Внеконкурсную программу VI республиканского фестиваля национальной драматургии имени В. И. Дунина-Марцинкевича открыли две постановки для детей.

Оба спектакля были представлены коллективами из Национального центра современных искусств. Это учреждение культуры было создано в Минске еще в советские времена, но успешно и разносторонне работает по сей день.

19 ноября в фойе (гобеленовом зале третьего этажа) Бэби-театр «Бусы» предложил самым маленьким зрителям (от двух с половиной лет) спектакль «Стойкий оловянный солдатик».

Известная сказочная история от Ганса-Христиана Андерсена была рассказана детям настоящей скрипкой, музыку которой с помощью других приспособлений (колокольчиков, музыкальных треугольников и шкатулок), а также – кукол, подхватили и воплотили в слова две актрисы.

Кроме живой скрипки звучали прекрасные песни из различных постановок «Стойкого оловянного солдатика». Маленькие зрители сидели в нескольких метрах и время от времени вовлекались в театральное действо, переживали все приключения и злоключения героев, пока те не угодили в камин и не превратились волею датского сказочника в оловянное сердечко и потемневшую блестку…

Такой, практически домашний, театр называется «театр на подушках» и своеобразно приобщает маленького зрителя к театральной культуре.

Еще один детский спектакль под названием «Дорожные приключения Виты» Центр современных искусств представил 20 ноября.

В основу постановки столичного проекта для детей «Казачкі бай» легла книга шведской писательницы Сары Лундберг «Вита Белая Пометка».

Интерактивный формат работы с детьми оказался очень удачной находкой – с первых минут юные зрители активно включились в обучающий процесс, делясь с актерами своими познаниями в астрономии, географии, биологии. Причем, делали это с видимым удовольствием.

Главная героиня кукольного представления (также под аккомпанемент живой музыки) – смешная девочка Вита – научила маленьких бобруйчан основам дорожного движения.

С ее помощью зрители еще раз повторили правила, узнали о том, что такое дорожная разметка, и почему «зебра» так важна как для водителей, так и для пешеходов.

Конечно, школьники начальных классов уже знают, как и где переходить улицу. Но Вита вместе с актерами театра красочно и доступно рассказала малышам о том, почему так важно соблюдать правила дорожного движения.

Обычно во время детских спектаклей взрослые просят зрителей соблюдать тишину. «Дорожные приключения Виты» стали исключением из правил. Юные театралы всячески поощрялись в проявлении эмоций, махали руками и дружно топали ногами, нюхали луговые травы и отвечали на многочисленные вопросы актеров.

А под конец и вовсе отправились на урок рисования, чтобы Вите было приятно путешествовать по карандашным полям, лесам и живописным пригородам…

По окончании показа на фестивальной площадке, оба коллектива в тот же день представили свое творчество в бобруйских интернатах. Бэби-театр «Бусы» направился в школу-интернат для детей с нарушением слуха, а «Казачкі бай» – в местный Детский дом.

Александр Богданович,

Мария Маслова

Фото Александра Богдановича

и Дмитрия Калинина