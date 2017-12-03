Магнитные бури – в начале зимы

С 4 по 7 декабря нас ожидает очередная волна магнитной бури.

Мощность сопротивления земной ионосферы с потоками солнечных частиц в эти дни может достигнуть класса G2.

По прогнозам специалистов, в декабре ожидаются ещё два «геомагнитных коллапса»:

с 11 по 13 декабря – небольшие возмущения;

18 декабря – магнитная буря группы G1.

Медики предупреждают, что организм людей при скачках магнитного поля уязвим. Поэтому в такие дни рекомендуется по возможности исключать физические нагрузки и стрессовые ситуации.

Тимофей Христенко