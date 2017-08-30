Любовь: как сохранить её в браке?

Когда отношения между мужчиной и женщиной только начинаются, каждый стремиться быть самым лучшим для своей половинки. Обоюдная забота, знаки внимания, сюрпризы… С началом совместной жизни всего этого становится всё меньше и меньше. Партнёры утрачивают прежнее стремление делать друг друга счастливыми и пускают отношения на самотёк. И уже через несколько лет жизни в браке от прежних чувств не остаётся и следа.

Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать несколько несложных, но очень важных для семейной жизни правил.

Не копите в себе негативные эмоции

Если в семейной жизни вас что-то не устраивает, не молчите. Расскажите в мягкой форме партнёру о том, что вас беспокоит. Молчание во избежание ссор не приведёт ни к чему хорошему. Обиды и недовольства могут копиться днями и даже годами, но в определённый момент они найдут выход, вплоть до разрыва отношений.

Высказывайтесь, обсуждайте, прощайте и двигайтесь дальше! Непроработанная обида никуда не уйдёт, будет точить вашу любовь, постепенно сводя её на нет. А партнёр в это время может даже не подозревать, что вы в этих отношениях мучаетесь.

Не переделывайте партнёра

Начальный этап совместной жизни – так называемая притирка – может не очень приятно удивить вас. Это связано с тем, что ваш избранник откроется вам с другой, неизвестной доселе стороны. И некоторые его привычки могут вызвать у вас не совсем приятные эмоции. Наберитесь терпения. Не нужно со всем энтузиазмом бросаться переделывать партнёра, подгоняя его под себя. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах, а сосредотачивайтесь на положительных качествах вашей второй половинки. Нужно научиться принимать человека таким, какой он есть на самом деле, а не лепить его по образу, который вы создали в своей голове.

Скажите «нет» ультиматумам

Недопустимо ставить партнёра перед выбором: вы или родители (друзья, увлечения и т.д.). Вы теперь муж и жена, а не раб и хозяин, и вы не вправе решать за своего избранника, с кем ему общаться и чем увлекаться. Поставив ультиматум, вы добьётесь лишь того, что ваша половинка будет вас обманывать. А даже если ваши условия будут выполнены, то любви и доверию будет нанесён непоправимый урон: партнёр затаит обиду и злость.

Любовь и брак заключаются в том, чтобы уметь давать друг другу достаточно свободы для полноценной жизни, а не привязывать к себе, лишая другого личного пространства.

Ищите точки соприкосновения

Любовь в браке может длиться вечно, если у супругов есть совместные увлечения. Поэтому продумайте этот вопрос заранее, чтобы вам всегда было интересно вдвоём. Бывает так, что муж и жена не имеют никаких общих интересов, живя каждый своей жизнью. Такое положение дел приводит к тому, что супруги отдаляются друг от друга. Не допускайте этого. Обзаводитесь совместными увлечениями, в которых вы сможете действовать как команда. Обязательное условие: увлечение должно приносить удовольствие обоим партнёрам.

Не забывайте радовать друг друга приятными мелочами

Чтобы любовь не угасала со временем, постоянно подпитывайте её, как делали это во время «конфетно-букетного» периода. Страстный поцелуй на ночь, букет цветов, романтический ужин… Всё, что позволит вам фантазия! Не давайте рутине поглотить вас. Удивляйте друг друга и радуйте каждый день.

Оставляйте немного места для одиночества

На первоначальном этапе двум влюблённым сложно даже на минутку оторваться друг от друга. Но прожив вместе уже год, каждый понимает, что побыть одному иногда полезно. На это нужно реагировать адекватно, не устраивать разборок и сцен ревности. Дайте вашему избраннику побыть одному, а сами займитесь в это время своим любимым делом. За это время вы соскучитесь друг по другу, и вам будет о чём поговорить.

Переживайте кризисы осознанно

Пары, которые прожили вместе не один год, не понаслышке знают, что такое кризис семейных отношений. Не стоит паниковать, если почувствовали раздражение на супруга. И даже если вам кажется, что любовь прошла и ничего кроме бешенства ваша половинка у вас не вызывает, не спешите с выводами: возможно, это очередной кризис.

О том, в какие периоды совместной жизни пара переживает кризисы и как из них входить без потерь, мы поговорим в нашем следующем материале.