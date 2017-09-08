Лето – возвращается!

В воскресенье и понедельник в Бобруйске потеплеет до +24 +26 градусов.

На Беларусь надвигаются теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Они вызовут значительное повышение температуры. В некоторых регионах страны воздух прогреется до +27 +29 градусов. Ощутимо потеплеет и в Бобруйске.

По данным синоптиков, уже в воскресенье в нашем городе ожидается до +24 градусов. В понедельник и вторник столбик термометра подниматься еще – до +25 +26 градусов.

Лишь в середине недели дожди восстановят статус-кво, и установится прохладная, однако неустойчивая погода. Температура в отдельные дни будет опускаться до +14, и «подскакивать» – до +21 градуса.

Василий Куликов