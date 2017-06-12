Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов

Рассказывает известный экономист Леонид Злотников.

— В Фонде соцзащиты Беларуси образовалась приличная «дыра» в более 150 млн. долларов. Как это накладывается на экономическую ситуацию в нашей стране? Что будет с пенсиями белорусов?

— Это не накладывается ситуацию – это вызвано ситуацией в белорусской экономике и обществе. Дефицит в пенсионном фонде – это следствие той модели общественного устройства, которая сложилась при Лукашенко. Ту экономику, которая досталась нам в наследство от Советского Союза, правительство не реформировало, а просто «проедало».

Нет, конечно, власти что-то пытались «модернизировать», но, как в плохом анекдоте, ничего не получалось. В итоге проедались деньги и кредиты, а «модернизации» нет до сих пор.

Боясь выступлений с требованием повысить зарплаты, Лукашенко и правительство «гасили» народное недовольство за счет стратегических ресурсов. Какое-то время это помогало, но в какой-то момент оказалось, финансовые ресурсы «проедены» и накоплены огромные долги. А вместе с этим оказались «проеденными» и пенсии белорусов.

Теперь у власти остались какие-то крохи от наследия прошлых лет, и возможности для «проедания» резко сократились. В долг уже никто не дает, а если и дают – то немного и под большой процент. И этих подачек уже не хватает для поддержания прежнего уровня социальных издержек.

Вот в результате всего этого мы и видим такую «дыру» в пенсионном фонде.

Конечно, есть и объективная причина, связанная с демографической ситуацией. Беларусь входит сейчас в третью из послевоенных демографических волн, связанную со значительным уменьшением рождаемости. В итоге количество работающего населения в пропорции к находящимся на пенсии меньше, чем было раньше. С этим тоже связан дефицит денег в пенсионном фонде. Но в эту же «третью волну» вступают и развитые страны Запады. Тем не менее, с вопросом пенсионного обеспечения они прекрасно справляются, а наше правительство – нет.

— В чем причина этого? И какими будут действия белорусских властей?

— Белорусские власти действуют непродуманно – просто повышают пенсионный возраст. И это поэтапное повышение будет продолжаться. Но оно не решит проблемы с пенсиями. Нужна принципиальная реформа пенсионной системы – такая, как была проведена в Латвии и странах Балтии.

Белорусская пенсионная система осталась такой же, какой была в СССР. Эта система основана на так называемой «солидарности поколений»: у работающего поколения часть зарплат отчисляется в пенсионный фонд, из которого деньги идут в кошельки старшего поколения, вышедшего на пенсию.

Однако во всем развитом мире уже перешли на совершенно иную систему. В ней «солидарность поколений» остается в незначительном формате – для формирования только социальных пенсий. А основную часть пенсии люди накапливают сами: и работодатель, и сам работник делают отчисления в частные пенсионные фонды, где эти деньги становятся собственностью будущего пенсионера. Накопительная система показала себя куда более эффективной в ситуации демографического спада.

Латвия, например, уже 25 лет назад начала переход к накопительной система. На сегодняшний день там остается маленькая часть отчислений по принципу «солидарности поколений», а основная часть пенсий накапливается равными, по 10%, отчислениями работодателя и самого работника. Есть еще и третья составляющая пенсионного фонда – добровольные отчисления самого работника, которые при этом освобождаются от обложения налогом. В итоге в Латвии, как и в целом в развитых странах Запада, пенсия составляет около 70% от средней зарплаты.

У нас же нормой считается пенсия в размере 40% от средней зарплаты.

Вот на примере пенсионной системы мы видим, что в свободном мире все страны легко приспосабливаются к демографическим вызовам и все прекрасно работает. А наше правительство ни к чему приспособится не может. И решить проблем с пенсиями тоже неспособно. Такова сущность неэффективной, командной системы, сложившейся в Беларуси при Лукашенко.

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Карикатура: cartoonbank.ru