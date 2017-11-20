«Ладдзя Роспачы»: получилась ли постановка по повести Короткевича?

19 ноября 2017 года на сцене Могилёвского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича вниманию публики был представлен спектакль Белорусского государственного театра кукол (г. Минск) «Ладдзя Роспачы» по одноименной повести В.Короткевича.

Давным-давно жил в Рогачёве небогатый шляхтич Гервасий Выливаха (арт. Д. Рачковский), балагур и пьяница, весельчак и большой любитель женского пола. Жил без оглядки, в своё удовольствие, а когда пришла пора встретиться со Смертью (арт. В. Грамович), не растерялся, сыграл с ней в шахматы – и выиграл…

Аллегорическая история Короткевича поставлена режиссёром А. Лелявским в жанре легенды. Спектакль, заявленный в конкурсной программе «Эксперимент», выделяется сближением и взаимодействием кукольного и драматического театров.

Вместе с тем на сцене только одна кукла – Смерть, поэтому постановка воспринимается зрителем с точки зрения логики драмы.

Романтизированный Короткевичем шляхтич-буян с лёгкой руки режиссёра превращается в тихого интеллигента, сюжет лишается замечательно прописанной любовной линии. Образ Берёзки невнятен и невыразителен. Из-за грохота постоянного сменяющихся декораций текст блекнет, не звучит.

Замкнутая кольцевая композиция постановки, в которую вплетаются элементы народной смеховой культуры, ладья, напоминающая то ли крышку гроба, то ли корыто, громкое и не всегда удачное музыкальное оформление, пародийный терновый венец на голове Гервасия вызывают, скорее, недоумение.

Спектаклю очевидно недостаёт естественности и живых эмоций, персонажи не вызывают отклика, а вместо красивой истории зритель получает грохочущий рваный хаос.

Произведения В. Короткевича сценичны, в них есть место напряжённым конфликтам, интересным образам. Но спектаклей, созданных по мотивам его книг и ставших несомненной удачей, по-моему мнению, практически нет.

Ирена Рунге