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«Ладдзя Роспачы»: получилась ли постановка по повести Короткевича?

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«Ладдзя Роспачы», рецензия, Белорусский государственный театр кукол (г. Минск), повесть В. Короткевича 19 ноября 2017 года на сцене Могилёвского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича вниманию публики был представлен спектакль Белорусского государственного театра кукол (г. Минск) «Ладдзя Роспачы» по одноименной повести В.Короткевича.

«Ладдзя Роспачы», рецензия, Белорусский государственный театр кукол (г. Минск), повесть В. Короткевича

Давным-давно жил в Рогачёве небогатый шляхтич Гервасий Выливаха (арт. Д. Рачковский), балагур и пьяница, весельчак и большой любитель женского пола. Жил без оглядки, в своё удовольствие, а когда пришла пора встретиться со Смертью (арт. В. Грамович), не растерялся, сыграл с ней в шахматы – и выиграл…

Аллегорическая история Короткевича поставлена режиссёром А. Лелявским в жанре легенды. Спектакль, заявленный в конкурсной программе «Эксперимент», выделяется сближением и взаимодействием кукольного и драматического театров.

Вместе с тем на сцене только одна кукла – Смерть, поэтому постановка воспринимается зрителем с точки зрения логики драмы.

Романтизированный Короткевичем шляхтич-буян с лёгкой руки режиссёра превращается в тихого интеллигента, сюжет лишается замечательно прописанной любовной линии. Образ Берёзки невнятен и невыразителен. Из-за грохота постоянного сменяющихся декораций текст блекнет, не звучит.

Замкнутая кольцевая композиция постановки, в которую вплетаются элементы народной смеховой культуры, ладья, напоминающая то ли крышку гроба, то ли корыто, громкое и не всегда удачное музыкальное оформление, пародийный терновый венец на голове Гервасия вызывают, скорее, недоумение.

Спектаклю очевидно недостаёт естественности и живых эмоций, персонажи не вызывают отклика, а вместо красивой истории зритель получает грохочущий рваный хаос.

Произведения В. Короткевича сценичны, в них есть место напряжённым конфликтам, интересным образам. Но спектаклей, созданных по мотивам его книг и ставших несомненной удачей, по-моему мнению, практически нет.

 

Ирена Рунге

 

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