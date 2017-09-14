Кто вы для мужа: «мамочка» или любимая женщина?

Сегодня нередко приходится слышать от женщин фразу «У меня трое детей. И самый старший – это мой муж!» И действительно, наши женщины зачастую в отношениях с мужем берут на себя роль заботливой мамочки, порой сами не замечая этого.

Для начала, давайте разберёмся, какие признаки говорят о том, что вы стали мамой для собственного мужа.

Признаки болезни «Мамочка для мужа»

Вы постоянно контролируете мужа, поскольку считаете, что без вашего контроля он непременно «накосячит». Контроль проявляется в постоянных вопросах, сделал ли ваш муж то или иное нужное ему (на ваш взгляд) действие («Ты шапку надел?», «Ты обедал?»), напоминаниях («Не забудь навести будильник», «Возьми с собой бутерброд»).

Вы полагаете, что не можете рассчитывать на заработок мужа, поэтому постоянно думаете, как заработать денег.

Вы сами покупаете одежду и предметы личной гигиены для мужа, он же совершенно не заботится об этом вопросе (вас это устраивает, ведь, по вашему мнению, вы лучше знаете, что ему нужно).

Вы сами принимаете все решения и ищите выход из серьёзных ситуаций, поскольку не видите в вашем мужчине опору.

Вы разговариваете с мужем, как с маленьким.

У вас не всё в порядке с интимной жизнью. Зачастую секс может вообще отсутствовать, ведь муж для вас – не партнёр, а «сыночек». О каком сексе с сыном может идти речь?

Чем опасна роль мамы по отношению к мужу?

В идеале жена и муж должны взаимодействовать на равных, как две личности. В отношениях «мамочка – сынок» женщина парализует волю мужчины, его самостоятельность. Она лишает его мужественности, а себя женственности.

Всё это приводит к тому, что в мужчине полностью подавляется инициатива и ответственность. И здесь может быть два варианта развития событий.

В первом вы будете тащить на себе весь дом, поскольку ваш муж снимет с себя все обязательства и ответственность и станет играть роль сыночка (чего, собственно, вы и добивались, даже если и сами того не осознавали). Скорее всего, вы скоро устанете от того, что всё свалилось на ваши плечи, и начнёте пилить своего мужчину. Но едва ли ситуация изменится: он уже вжился в роль.

Во втором варианте ваш муж просто уйдёт от вас, ведь отношения с мамой – это пошло. И он отправится на поиски женщины, с которой сможет построить отношения «муж – жена».

Почему женщина берёт на себя роль мамы для мужа?

Главная причина – это страх. Практически у всех женщин, склонных быть мамой для мужа, в детстве отец ушёл из семьи. И девочка восприняла это как предательство. Поэтому, повзрослев, она отказывается от роли женщины, чтобы вновь не испытать эту боль. Раненой женщине сложно согласиться с тем, что мужчина будет доминировать. Ей жизненно необходимо закрепить за собой главную роль. И контроль в отношениях ей тоже необходим.

Как не стать мамой для своего мужа

Не делайте за него то, с чем он и сам прекрасно справится. Доверьтесь ему. Возможно, он сделает что-то не так, как сделали бы вы, но это не значит, что он сделает это неправильно. Позвольте ему действовать.

Не опекайте. Ваш муж сам прекрасно знает, что на улице холодно и нужно одеться потеплее. И о том, что человеку нужно питаться, он тоже, наверняка, знает. Оставьте излишнюю заботу.

Позвольте ему ошибаться и нести за это ответственность. Ему важно самому принимать решения. И если он примет неверное решение, он должен сам нести за него ответственность. Это нормально.

Выступайте в роли слабой женщины, просите у мужа помощи. Это очень вдохновит вашего мужчину. Он будет осознавать, что в нём нуждаются и не позволит себе не оправдать ваших ожиданий.

Не всем женщинам удаётся сбросить с себя роль мамы для мужа. Иногда для этого нужна профессиональная помощь, потому что отпустить контроль и осознать, что мир от этого не рухнет – не так-то просто. Но игра стоит свеч. Ведь только с Настоящей Женщиной захочет связать свою жизнь Настоящий Мужчина. И для него она навсегда останется любимой и желанной.