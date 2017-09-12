Крупный реванш оформили «резервисты»

«Белшина» – «Волна» Пинск – 4:0 (1:0).

9 сентября бобруйская «Белшина» принимала на «Спартаке» пинскую «Волну» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. На эту встречу главком бобруйчан Эдуард Градобоев выставил следующий состав: Сакович / Кондратьев (Шугунков, 89), Мараховский, Ижаковский, Чмыриков / Градобоев / Турлин (к) (Шокуров, 74), Шкурко, Шеряков (Гомза, 61), Кротов (Затенко, 80) / Верас (Савостиков, 82).

Соперники соседствовали в турнирной таблице, а наша команда проиграла в гостях матч первого круга. И в случае победы пинчане настигали белшиновцев по набранным очкам. Однако уже в самом дебюте хозяева поля обозначили свое игровое превосходство, а 13-я минута стала несчастливой для приезжей команды: Турлин совершил перехват в центре поля и кинжальным пасом вывел Шерякова на ударную позицию, и тот не оставил шансов голкиперу Куратнику.

У гостей реальные шансы «размочить» результат были лишь в первом тайме. После перерыва бобруйские футболисты, играя по счету, тем не менее, продолжили доминировать. Однако очередные взятия ворот пришли лишь после ряда замен, причем, все три гола провели «резервисты». На 65-й минуте едва вошедший в игру Гомза воспользовался «обрезкой» соперника, продвинулся к воротам и неотразимо выстрелил в нижний угол. А вскоре Дмитрий мог оформить дубль, но пробил в штангу.

То, что не удалось одному игроку, поднятому со скамейки, совершил другой – Шокуров. Кирилл выстрелил дуплетом, причем, при своем первом взятии ворот блеснул индивидуальным мастерством, совершив сольный проход. Точку в поединке воспитанник бобруйского футбола поставил уже в добавленные к основному времени матча минуты – 4:0 (Шеряков, 13, Гомза, 65, Шокуров, 83, 92+).

Крупная победа стала уже четвертой для «шинников» в этом сезоне. Выигрыш с «сухим» счетом позволил «Белшине» набрать 34 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице первенства. Впрочем, отставание от лидера – «Смолевичи-СТИ» – остается прежним – шесть баллов.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова