Круг закончили и начали с побед

«Бобруйчанка» – «Белкард» Гродно – 1:0 (0:0).

«Бобруйчанка» – «Надежда-СДЮШОР-7» Могилев – 3:0 (2:0).

В первом летнем месяце футболистки «Бобруйчанки» провели два домашних матча. Встречей 4 июня на стадионе «Спартак» с гродненским «Белкардом» наша команда завершала первый круг чемпионата Беларуси среди женских команд. На эту игру главный тренер бобруйчанок Николай Касаткин выставил следующий состав: Новикова / В.Крылова, Ласточкина, Шевчук, Белова (к) / Т. Гавриленя, Третьякова, Бузинова, О. Гавриленя / Анисковцева (Адамович, 54), Краснова.

В стартовом составе гостий сразу три футболистки в прошлом сезоне играли за бобруйский клуб – Клыковская, Мигель и Логинова. Однако доскональное знание соперниц не помогло им подобрать ключи к хозяйским воротам. В первом и начале второго таймов у гродненчанок было несколько возможностей открыть счет, но они их не реализовали.

А вот, хозяйки поля своим шансом воспользовались. В середине второй половины встречи в доигровке углового удара отличилась Крылова. Своим коронным мощным выстрелом с 30-ти метров под перекладину Виктория застала врасплох гродненского голкипера. Вскоре после этого удвоить результат могла Третьякова, но угодила из выгодной позиции в штангу. До окончания матча бобруйчанки были ближе соперниц к изменению счета, но победа осталась минимальной – 1:0 (В.Крылова, 69).

Во втором турнирном отрезке «Бобруйчанка» стартовала 17 июня поединком с могилевской «Надеждой-СДЮШОР-7». Вот каким был состав хозяек в этом матче: Новикова / В.Крылова, Ласточкина, Белова (к), Адамович / Т.Гавриленя, Шевчук, Бузинова, О.Гавриленя (Анисковцева, 63) / Третьякова (К.Крылова, 90), Краснова.

Как и в стартовой встрече турнира, наша команда одержала крупную победу над могилевчанками. Только в отличие от дебютной игры, свои ворота оставила на замке. Правда, открыть счет бобруйчанкам удалось лишь на финише первого тайма: дуплетом выстрелили Третьякова и Татьяна Гавриленя.

После перерыва наши футболистки предоставили хозяйкам больше вольницы, и те даже были близки к тому, чтобы «размочить» результат. Однако вместо этого «резервистка» Анисковцева за 10 минут до окончания поединка красивым ударом сходу после флангового прострела Третьяковой сделала счет крупным – 3:0 (Третьякова, 40, Т.Гавриленя, 43, Анисковцева, 80).

Два «сухих» выигрыша, аккурат, позволили «Бобруйчанке» свести к нулю свой баланс забитых и пропущенных мячей, а также, благодаря тому, что столичный РГУОР этот тур пропускал – подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата. У нашей дружины в активе 13 набранных очков после семи проведенных встреч.

Теперь наших землячек 24 июня ожидает выездная игра с чемпионом страны – ФК «Минск», не потерявшим еще ни одного очка в первенстве.

Семен Портовцев

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