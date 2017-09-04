Кризисы семейной жизни. Пути преодоления

Пожалуй, каждый из нас знаком с выражением «кризис семейной жизни» – кто-то пока только на словах, а кто-то уже испытал один или даже несколько кризисов на себе. Кризис – это своеобразный переломный момент в жизни супругов, который случается при переходе семейных отношений из одного этапа развития в другой.

В чём заключаются кризисы семейных отношений и как их преодолеть, мы вам сейчас расскажем.

Кризис первого года совместной жизни

Первый год совместной жизни не зря называют периодом «притирки». В это время два человека учатся жить под одной крышей: вести совместный быт, решать вместе финансовые вопросы, вместе планировать отдых и прочее. Причина кризиса проста: каждый привык жить по-своему. Например, он любит в выходной лежать на диване и смотреть телевизор, а ей хочется прогуляться, встретиться с друзьями т. д. На почве разных предпочтений и привычек может возникнуть не один конфликт.

Как преодолеть?

Нужно находить компромиссы. Не затаивать недовольства и обиды, не пилить беспощадно и уж тем более не ставить ультиматум «или ты идёшь со мной на прогулку, или никакого секса». Все вопросы необходимо обсуждать по мере появления. Обсуждать спокойно, уважая мнение и желания друг друга. Можно договориться по очереди друг другу уступать (на этих выходных остаёмся дома, на следующих – идём к друзьям), а можно остановиться на том, что каждый поступит по-своему (он останется дома, она пойдёт к друзьям). Главное, чтобы каждый остался в хорошем расположении духа и не затаил обиды.

Кризис первенца

После родов женщина всё своё внимание переключает на ребёнка, а муж временно отходит на второй план. В такой ситуации муж, как правило, с головой уходит в работу, у него на первый план выходят карьера и карьерный рост. А женщина сидит дома, становитсья «не в теме», времени заниматься собственной внешностью у неё не хватает. И тут у неё закрадываюся сомнения в верности мужа. Начинаются подозрения, ревность, ссоры. В этот период есть вероятность измены со стороны мужа.

Как преодолеть?

Ещё в период беременности вовлекайте мужа в процесс подготовки вещей для малыша, выбора имени и т.д. Муж должен чувствовать, что он не посторонний, что всё, что происходит, касается и его тоже. Когда ребёнок родится, покажите мужу, как вы оба нуждаетесь в нём. Занимайтесь собой, следите за своим внешним видом – вы должны оставаться по-прежнему желанной для мужа.

Кризис выхода из декретного отпуска

А вот здесь растёт вероятность измены со стороны жены. Это связано с тем, что женщина выходит из декретного отпуска, возвращается к активной социальной жизни. И теперь она хочет почувствовать себя не только женой и мамой, но и красивой и желанной женщиной. Если она не найдёт этого ощущения с мужем, то будет искать его вне семьи. Плюс к этому у женщины становится меньше времени на домашние дела, и если муж не будет ей помогать, не исключенны ссоры на этой почве.

Как преодолеть?

Женщине необходимо объяснить мужу, что ей тяжело одной справляться со всеми домашними делами и что было бы замечательно некоторые обязанности разделить. Мужчина же должен хвалить свою женщину не только за достижения в воспитании ребёнка, но и за профессиональные достижения, ведь ей нужно знать, что за время декретного отпуска она не потеряла свои профессиональные качества. И ещё важно, чтобы женщина чувствовала, что она интересна мужу в сексуальном плане, дабы у неё не возникало мыслей убедиться в своей привлекательности на стороне.

Кризис монотонности

Этот кризис приходится на 7-9 года семейной жизни. Связан он с тем, что пара уже достигла стабильности: дом, ребёнок, работа, окружение. Ничего нового не происходит. Сюрпризы и романтика уже давно впрошлом. В этот период появление связей на стороне возможно как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Разница лишь в том, что для мужчины это будет не более, чем мимолётное увлечение, а вот женщина может начать задумываться о разводе и о построении новых отношений.

Как преодолеть?

Не останавливайтесь на достигнутом. Не забывайте радовать друг друга приятными сюрпризами – это откроет второе дыхание вашим отношениям. Находите себе новыя занития, делайте то, чего не делали раньше. И делайте это вместе.

Кризис сорокалетних

Сорок лет – это своеобразная черта, под которой как мужчины, так и женщины подводят итог своей жизни. У мужчин этот кризис проходит, как правило, в более острой форме. Это связано с тем, что женщина как достижение может отметить рождение детей, а вот мужчина будет мучиться вопросом, какой след на земле оставит он после себя, в частности – в профессиональной деятельности. К тому же, в этом возрасте идёт перестройка всего организма, и о себе дают знать гормоны.

Как преодолеть?

Преодолеть этот кризис достаточно сложно. Ваши слова не убедят партнёра, что сорок – это только середина, и что ещё можно многого достигнуть. Он должен сам это понять. Выйти из кризисам можно только действуя: воплощайте в жизнь новые идеи, открывайте новые горизонты. Начать вместе какой-нибудь бизнес будет отличной идеей: у вас не будет больше времени на негативные мысли.

Кризис одиночества вдвоём

Дети выросли и разъехались. Супруги, которые привыкли жить для детей, вновь остались вдвоём. Что дальше? А чтобы этот период не стал периодом распада семьи, готовиться к нему нужно заранее путём выстраивания друг с другом дружеских отношений. Ведь если муж и жена помимо всего прочего ещё и друзья, они точно найдут чем заняться, оставшись вдвоём, ведь у них полно общих интересов.

Как преодолеть?

А что делать, если кризис всё-таки наступил? Всё-таки стоит попытаться хотя бы сейчас найти точки соприкосновения. Вы же прожили вместе столько лет, неужели вас совсем ничего не обьединяет? Спасением могут стать внуки – они могут вас объединить. Но не забывайте, что и внуки не будут всё время рядом. Ищите счастье друг в друге – и вы обязательно его найдёте.