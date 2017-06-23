(Пятьдесят третья глава из романа в фельетонах «Бобруйск и его жЫвотные, или Невероятные приключения Вацлава Принципа в стране победившего идиотизма»
(Седьмой фельетон Принципа)
Краткий перечень правил и понятий для гражданина, желающего и дальше проживать в социально-ориентированной стране, в государстве для народа, в котором народ и партия – едины.
(Получено из источников, заслуживающих безусловного доверия; орфография и пунктуация – оригинала).
- В начале был Правитель. И слово было у правителя. И правитель был – Бог!
- История нашей страны начинается с 1994 года – со времени избрания правителя (а – не с 1944-го или 1945-го, как до этого многие ошибочно думали).
- Младшо́й сын правителя равновелик самому Правителю (впрочем, как и все его другие сыновья – известные и пока еще неизвестные).
- Если у вас тяжело на душе; если вы усомнились в верности нашего пути к сильному, процветающему государству – три раза подумайте о Правителе.
- Каждый благонадежный гражданин должен иметь в своем жилище столько портретов Правителя, сколько у него имеется комнат (включая санузел).
- То, что вы видите и слышите – это не то, что вы видите и слышите: обратитесь к ближайшему идеологическому работнику, и он вам объяснит то, что вы видите и слышите на самом деле. А также то, как вам надо видеть и слышать впредь, чтобы быть благонадежным, достойным доверия гражданином и иметь возможность продления вашего трудового контракта.
- Увидел оппозиционера – незамедлительно сообщи «куда надо». Увидел трех оппозиционеров, бей тревогу, не сходя со своего места, привлекая внимание других благонадежных граждан истошными криками: «Революция!»
- Увидел «пятую колонну» – не предпринимай никаких самостоятельных действий, но в сию же секунду сообщи специально подготовленным нашим товарищам, а сам пристройся в хвост «пятой колонны» и отслеживай ее движение, информируя в режиме онлайн туда, «куда надо».
- Вышел из подъезда на общественную улицу и не заплатил налог – вы неблагонадежный гражданин.
- Ступил на государственный асфальт и не заплатил налог – вы дважды неблагонадежный гражданин.
- Каждый должен помнить что: сел за руль своего автомобиля – заплати налог, включил телевизор – заплати налог, открыл холодильник – заплати налог, сел после работы на диван – заплати налог. Это святая обязанность всех благонадежных граждан!
- Тот, кто целый месяц дышал государственным воздухом и не заплатил 30-го или 31-го числа экономически обоснованный налог – лишается доступа к воздуху на весь следующий месяц.
- Плохо подумал о Правителе, усомнился в его (бого)избранности и т. д. –вы идеологический преступник (наказание – сто раз прочесть «Основы нашей идеологии», с последующей сдачей государственного экзамена. При повторном преступлении – депортация из страны, к нашим коллегам в Северной Корее).
- Увидел государственного идеологического работника – отдай ему честь. В переносном и прямом смысле. Подстраиваясь под его ориентацию.
- Не пришел на законодательно установленный Единый день идеологического информирования – минус один год из вашего трудового стажа.
- Прочитал запрещенную литературу, зашел на оппозиционный сайт, прослушал оппозиционное радио – лишение всей собственности и принудительная ссылка на строительство первого в нашей стране атомного реактора,– до окончания его постройки (то есть – навсегда).
- Если гражданин в течение дня не посмотрел ни одного выпуска нашего прекрасного государственного ТВ,– лишение всех видов премиальных за месяц (контроль просмотров ТВ-новостей осуществляется передающей башней).
- И, наконец, перед тем, как лечь спать, каждый благонадежный гражданин и патриот должен исполнить (три раза) гимн нашей славной социально-ориентированной страны. Причем, так, чтобы слышали соседи, и в случае необходимости могли бы подтвердить факт ежевечернего исполнения вами государственного гимна.