(Пятьдесят третья глава из романа в фельетонах «Бобруйск и его жЫвотные, или Невероятные приключения Вацлава Принципа в стране победившего идиотизма»

(Седьмой фельетон Принципа)





Краткий перечень правил и понятий для гражданина, желающего и дальше проживать в социально-ориентированной стране, в государстве для народа, в котором народ и партия – едины.

(Получено из источников, заслуживающих безусловного доверия; орфография и пунктуация – оригинала).