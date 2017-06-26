Кот и дракон – в бобруйских парках

В детском парке Бобруйска у входа в сказочный городок появилась композиция «У Лукоморья дуб зеленый», автором которой выступил Игорь Пахомов.
Размер композиции: 2 м. 67 см. На ее изготовление у мастера ушло около трех месяцев. Ее автор работает слесарем на предприятии «Жесть», где практически полностью и смастерил ее.
В работе бобруйчанин использовал сталь в листах, применил чеканку, элементы ковки, живописи. Композиция состоит из дуба, ученого кота, совы, птицы-фазана, паутины, желудей, листьев и золотой цепи.
Она покрыта краской и немецкой патиной, из-за чего выглядит как бронзовая.
А в городском парке культуры и отдыха появилась металлическая скульптура «Дракон», которую уже облюбовали бобруйчане.
Елена Широкая