Кот и дракон – в бобруйских парках

В детском парке Бобруйска у входа в сказочный городок появилась композиция «У Лукоморья дуб зеленый», автором которой выступил Игорь Пахомов.

Размер композиции: 2 м. 67 см. На ее изготовление у мастера ушло около трех месяцев. Ее автор работает слесарем на предприятии «Жесть», где практически полностью и смастерил ее.

В работе бобруйчанин использовал сталь в листах, применил чеканку, элементы ковки, живописи. Композиция состоит из дуба, ученого кота, совы, птицы-фазана, паутины, желудей, листьев и золотой цепи.

Она покрыта краской и немецкой патиной, из-за чего выглядит как бронзовая.

А в городском парке культуры и отдыха появилась металлическая скульптура «Дракон», которую уже облюбовали бобруйчане.

Елена Широкая