Компания «Apple» представила новейшие смартфоны

Среди новинок – iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. Презентация гаджетов состоялась 12 сентября в Купертино (Калифорния, США).

Характеристики iPhone 8, iPhone 8 Plus

Стало известно, что у iPhone 8 и iPhone 8 Plus будет семислойное стекло на передней и задней панели, легированное сталью и медью. Доступные цвета – серый, молочный и розово-золотой.

Мощный процессор A11 Bionic (шесть ядер) способен воспроизводить звуки на четверть громче, чем его предшественник.

Экран водонепроницаемого Retina HD дисплея способен менять цвета в зависимости от освещения.

У новых моделей более совершенная камера, к слову, двойная, 12 мегапикселов и улучшенная чувствительность.

Для ведения портретной съемки предусмотрены несколько режимов, что позволит получать портретные фотографии очень высокого качества. Два объектива имеют максимальную диафрагму 1,8 и 2,8 и оптическую стабилизацию.

В функциях «восьмерки»: видео 4К, 60 кадров в секунду с программно-аппаратной оптимизацией, спортивный режим – Full HD на 240 (!) кадрах в секунду. И – беспроводная зарядка!

Цена двух модификаций iPhone 8 – 699 и 799 долларов. Продажи начнутся с 22 сентября.

Характеристики «умных часов» Apple Watch Series 3

Обладатель новинки всегда сможет видеть свой пульс, узнать, есть ли у него аритмия или другие отклонения. Однако главный сюрприз – в часах появился настоящий телефон, который ничем не отличается от «айфоновского». Кроме того, с часов можно будет слушать 40 миллионов песен из службы Apple Music.

С владельцем через динамик будет общаться облачный персональный помощник (вопросно-ответная система «Siri»). Работать Apple Watch будут в сетях 3G и LTE.

Цена Watch Series 3 с мобильной связью – от 399 долларов, без – от 329 долларов. В двух десятках стран новинки появятся в продаже уже с 22 сентября. Однако, увы, в Беларуси «умные часы» появятся несколько позже.

Характеристики iPhone X

У «десятки» будет безрамочный экран, отсутствовать кнопка «Home» («Домой») и сканер отпечатки пальцев – его заменит новая технология идентификации «Face ID». Это специальная камера для распознавания лица. Для разблокировки iPhone достаточно в него посмотреть, и он узнает владельца даже ночью! Причем и в очках, и в головном уборе, и с бородой. Любопытно, что шанс его ошибочной разблокировки при идентификации другим человеком равняется один к миллиону (а при отпечатках пальцев – 1 к 50 000).

Премиальная версия выполнена в стеклянном корпусе. У нового смартфона более мощный процессор А11 и 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. Он имеет основную 12-мегапиксельную камеру с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельную – (фронтальную).

Новый iPhone позволит создавать анимированные эмоджи Animoji и отправлять с ними аудиосообщения, которые будут повторять мимику говорящего. Его беспроводную зарядку обеспечит AirPower.

Известно, что в России iPhone X будет стоить от 79990 рублей (около 2 690 белорусских), и появится в продаже к концу года. Когда он станет доступным в нашей стране – точно не известно. Одно совершенно ясно – новинки технического прогресса большинству белорусов будут «не по зубам», то бишь – не по кошельку…

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств