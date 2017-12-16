Кого не будут брать в армию?

Правительство РБ в эти дни рассматривает вопрос об изменении закона о воинской обязанности.

В частности, в закон предусматривается изменение, которое будет освобождать от армии единственных сыновей в семье.

Поводом для такого проекта послужила трагическая гибель военнослужащего в Печах Александра Коржича.

Кроме этого, на основании будущих изменений в законе, будет предоставляться отсрочка для интернов: врачей и провизоров. А период срочной службы солдатам-срочникам собираются включить в страховой «пенсионный» стаж.

Тимофей Христенко