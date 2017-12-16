Домой В стране Кого не будут брать в армию?

Кого не будут брать в армию?

По
admin
-

кого не будут брать в армию? правительство РБ, закон о воинской обязанностиПравительство РБ в эти дни рассматривает вопрос об изменении закона о воинской обязанности.

В частности, в закон предусматривается изменение, которое будет освобождать от армии единственных сыновей в семье.

Поводом для такого проекта послужила трагическая гибель военнослужащего в Печах Александра Коржича.

Кроме этого, на основании будущих изменений в законе, будет предоставляться отсрочка для интернов: врачей и провизоров. А период срочной службы солдатам-срочникам собираются включить в страховой «пенсионный» стаж.

 

Тимофей Христенко

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Для этого нужно было, чтобы столько трагедий произошло в армии в мирное время… Для того, чтобы изменить закон. Вот она система построения в Беларуси! И так, куда не ткни пальцем, — происходит такое…

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий!
Введите здесь ваше имя