Клубника: вкусная и полезная

Клубничный сезон в самом разгаре. О том, насколько вкусна эта ягода – знают все не понаслышке. Но помимо изумительного вкуса, клубника обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, оказывает общее оздоровительное действие. А какую ещё пользу может получить наш организм от этой чудо-ягоды?

Защита от преждевременного старения

Клубника очень богата антиоксидантами. А эти самые антиоксиданты и защищают от преждевременного старения. Но тут стоит обратить внимание на цвет ягоды: чем клубника темнее, тем большее количество актиоксидантов в ней содержится.

Борьба с авитаминозом

Регулярно употребляя клубнику в сезон этой ягоды, вы пополните организм витамином С и витамином В9 (фолиевая кислота). Тем самым поднимите себе иммунитет и защитите себя от сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение обмена веществ, нормализация работы кишечника

Витаминный состав, фруктовые кислоты и углеводы, входящие в состав клубники, способствуют улучшению обмена веществ. А полисахариды и органические кислоты помогают связать и вывести из организма токсины и тяжёлые металлы.

Нормализация уровня сахара в крови

Клубника – отличное средство для профилактики диабета, т.к. она замедляет процесс абсорбации сахара в крови. Это одна из тех сладких ягод, которую можно есть диабетикам.

Польза для сердечно-сосудистой системы

Магний и калий (наибольшее количество находится в спелых ягодах) играют большую роль в нормализации кровяного давления, предотвращают застой жидкости, который может привести к отёкам внутренних органов.

Профилактика рака

Витамин С, эллаговая кислота, антоциан и кемферол, входящие в состав клубники, делают её эффективным средством профилактики некоторых форм рака.

Профилактика заболеваний щитовидной железы

Клубника положительно влияет на обменные процессы йода.

Жаропонижающее средство

Употребление клубники во время простудных заболеваний способствует понижению температуры тела. Понижение температуры происходит благодаря содержанию в ягоде салициловой кислоты.

Улучшение зрения

Уникальный биохимический состав клубники позволяет ей предотвращать развитие многих болезней, ведущих к потери зрения. Более того, эта ягода способствует прогрессивному лечению уже имеющихся заболеваний глаз.

Улучшение памяти

Употребление клубники замедляет процессы старения мозга, позволяя нам как можно дольше оставаться в здравом уме и твёрдой памяти. А у тех, кто ест клубнику ежедневно, улучшается кратковременная память.

Избавление от лишнего веса

Клубника способствует ращеплению жиров. Эта ягода очень низкокалорийна, она идеально подойдёт для разгрузочного дня.

Польза для кожи

Маски из клубники отбеливают кожу, делают её эластичной. Антисептические свойства, которыми обладает данная ягода, помогают избавиться от прыщей.

Улучшение настроения

В клубнике содержатся ароматические вещества, стимулирующие выработку сератонина, тем самым улучшая настроение и приподнимая тонус.