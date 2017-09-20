Класс сборной Беларуси оказался намного выше

«Бобруйск» – Беларусь (U-18) – 0:7 (0:0, 0:4, 0:3).

«Бобруйск» – Беларусь (U-18) – 0:9 (0:4, 0:2, 0:3).

17 и 18 сентября недавно созданная на базе ХК «Бобруйск» команда провела свои первые официальные домашние матчи. В спаренных встречах турнира высшей лиги Открытого чемпионата Беларуси (в нем, в основном, выступают фарм-клубы Экстралиги) ее соперником была юниорская сборная Беларуси до 18 лет.

В воскресный день на «Бобруйск-Арену» пришло, согласно официальному протоколу, 2855 зрителей. В основном – это школьная детвора, привлеченная на трибуны с помощью административного ресурса, но было и немало добровольцев, в том числе, пришедших семьями. У входа в Ледовый, в связи с милицейским досмотром, даже образовалась огромная очередь, но минут за 15 до начала игры правоохранителям была дана отмашка, они сменили дотошный досмотр на формальный, и дело пошло быстрее.

На открытие хоккейного сезона в Бобруйск приехал один из фаворитов турнира – сборная Беларуси (U-18), в которой собраны сильнейшие хоккеисты страны этого возраста. Тем не менее, хозяева площадки начали игру более чем достойно. Они поначалу мало в чем уступали противнику и имели, как минимум, 4 отличные возможности открыть счет. У «сборников» же опасные моменты стали появляться лишь в конце стартового периода.

Увы, уже на 5-й минуте второй трети гости распечатали бобруйского вратаря. Провальной для наших земляков стала заключительная пятиминутка второго периода, в которой они пропустили три шайбы (две из них – в меньшинстве). Исход встречи был предрешен, и в матче оставалась лишь одна интрига – удастся ли хозяевам «размочить» голкипера противника?.. Увы, не удалось, хотя бобруйчане в третьем периоде целых две минуты играли полной пятеркой против троих соперников.

В итоге, в заключительном игровом отрезке «юниорка» провела еще три гола и оформила разгром с «сухим» счетом 7:0. После шестой пропущенной шайбы, Осташкова в воротах сменил Чернявский, но и он однажды вынужден был извлечь каучуковый диск из сетки. А вот, страж ворот сборной Толопило заработал «шатаут» и был признан лучшим игроком поединка. Он, как и лучший в составе нашей дружины – защитник Масалков – были награждены призами от организаторов.

На следующий день состоялась повторная игра соперников. Увы, хозяев площадки ожидал еще более сокрушительный разгром. В отличие от первого поединка, он начался уже со стартового периода и продолжался до финальной сирены. Но еще более огорчает, что бобруйчанам вновь так и не удалось распечатать ворота соперника. Зато удалось поучаствовать в первой драке – в концовке второй трети. Схлестнулись Масалков и форвард гостей Рубанов: грубияны получили по большому штрафу.

Снова вратарь сборной Беларуси (U-18) Толопило заработал «сухарь», а горькую участь в противоположных воротах вновь разделили между собой Осташков и Чернявский. Итоговый результат – 0:9, а по сумме двух встреч наши юноши проиграли с общим счетом 0:16.

После четырех поражений в стартовых играх, с таким соотношением заброшенных и пропущенных шайб, наша команда, увы, занимает последнее место в турнирной таблице первенства высшей лиги.

Семен Портовцев

Фото Александра Богдановича