Кладбище для животных в Бобруйске: быть или не быть?

Для большинства из нас домашние животные – это полноценные члены семьи. Мы их кормим, ухаживаем за ними, любим их. Если наш питомец заболевает, мы везём его к ветеринару, потом идём в аптеку за лекарствами.

В Бобруйске на сегодняшний день две ветклиники, ряд ветеринарных аптек. В специализированных магазинах для животных можно купить самые лучшие корма, шампуни, игрушки для своего питомца.

Есть в Бобруйске и салон красоты для домашних животных. Многие из нас стараются дать всё, что могут, своему любимцу, чтобы он жил в заботе и любви.

А что происходит, когда питомец умирает? Могут ли бобруйчане достойно проводить своё животное в последний путь?

Легального кладбища для животных в Бобруйске нет. Есть лишь стихийные захоронения в лесу, за микрорайоном «Западный».

Кремировать питомца бобруйчане также не могут. Как в таком случае поступить, когда животное умирает?

Нужно ли городу специализированное кладбище, и какие альтернативные решения могут быть? Подробно о проблеме смотрите в нашем видеосюжете.

Марина Михневич