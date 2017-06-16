Каждому жителю Беларуси – по электронному медкабинету

Электронные медицинские карты в перспективе появится у каждого пациента.

Технология, которая внедряется сейчас в стране, ляжет в основу создания единой информационной системы здравоохранения. Уже сейчас многие поликлиники, минские и не только, ведут электронные медицинские карты. Это позволяет консультировать пациентов в удаленном режиме, налаживать с ними более эффективный диалог.

Технологию электронного рецепта начали использовать в Беларуси со второй половины 2015 года.

Подготовила Елена Широкая