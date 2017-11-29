«Кароткая гісторыя Беларусі» в Бобруйске

2 декабря в 19:00 в тайм-клубе «1387» (ул. Чонгарская, д. 54) пройдёт акустический вечер Алеся Денисова («DZIECIUKI») на стихи Алеся Чобата «Кароткая гісторыя Беларусі». В мероприятии примет участие гитарист группы «DZIECIUKI» Андрей Пудин.

Стоимость: 6 BYN. Бронировать места можно здесь: https://vk.com/topic-156913572_36354560 или по телефону +375297825115.

Справочно:

«DZIECIUKI» – гродненская фолк-панковая группа, основанная в 2012 г. Коллектив позиционирует себя как «просветительская фолк-панк бригада», которая рассказывает о малоизвестных событиях белорусской истории. Группа имеет два студийных альбома, «Гарадзенскі гармідар» и «Рэха», в 2014 году стала победителем музыкальной премии портала «Тузін Гітоў» в номинации «Героі году».

Алесь Чобат – белорусский прозаик, поэт и публицист. Родился в 1959 г в Скиделе. Автор поэтических сборников «Год» (1992); «Новая Гапілея» (1995), «Тутэйшая сага» (2000), «Край мой шчаслівы» (2007) и книг по аналитической истории Беларуси «Зямля святога Лукі» (2002), «Легенда пра чатырох мушкецёраў» (2004).

Ирена Рунге