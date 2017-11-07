«Какая страна, такие и праздники». Бобруйчане о праздновании 7 ноября

В этом году в Беларуси отмечают столетие со дня Октябрьской революции. Которую, впрочем, сами большевики в первые годы своего «царствования» называли «переворотом».

Праздничные мероприятия начались за несколько дней до самой даты. Не стал исключением и Бобруйск.

День революции стали праздновать в СССР с 1918 года. Тогда он назывался «День Пролетарской Революции».

26 октября 1927 года Президиум ЦИК СССР постановил, что «Годовщина Октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней – 7 и 8 ноября. Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР».

Традиции празднования, такие, как военные парады, демонстрации, выступления вождей на трибуне Мавзолея в Москве, «оформились» при Сталине. Их с размахом проводили даже во время Второй мировой войны – 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали фашисты, там прошёл большой военный парад.

Последний военный парад на Красной площади в Москве в честь годовщины «революции» состоялся в 1990 году.

После распада СССР 7 ноября перестали праздновать во всех постсоветских странах. Даже в России он стал просто памятным днём.

Беларусь – единственная страна в мире, где 7 ноября до сих пор является государственным праздником и выходным днём. Согласно Указу, так сказать, Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь», 7 ноября, День Октябрьской революции, – это общереспубликанский праздничный день. Как и в его «советском детстве».

К слову, помимо Беларуси, день Октябрьской революции отмечают в непризнанном Приднестровье – территории, являющей протекторатом Российской Федерации (читайте –империи), где «стоят» российские войска…

«Бобруйский курьер» поинтересовался у жителей нашего города, как они считают – нужно нам праздновать годовщину Октября или нет? Ответы смотрите в нашем видеосюжете.

Марина Михневич