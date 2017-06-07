Как хорошо выглядеть – с самого утра

«Как день начнёшь – так его и проведёшь», утверждают психологи. И добавляют, что начинать свой день нужно с улыбки.

И вот мы просыпаемся, идём в ванную, смотримся в зеркало и видим: уставший вид, помятое лицо, отёки под глазами. Как тут можно улыбаться?

А ведь для того, чтобы с утра, глядя на себя в зеркало, хотелось улыбнуться (радостно), нужно соблюдать несколько простых правил.

Снимайте макияж перед сном

Возьмите себе за правило никогда не ложиться спать с косметикой на лице. Тональный крем, пудра, румяна закупоривают поры и кожа перестаёт дышать. Отдыхая ночью, позвольте сделать то же самое и вашей коже.

Наносите ночной крем

Ночной крем необходим, чтобы кожа, впитав влагу, смогла укрепить клетки и повысить тонус. Наносить крем нужно тонким слоем постукивающими движениями за полчаса до сна.

Не используйте на ночь дневной крем. Большинство дневных кремов содержат солнцезащитный фильтр, который совершенно ни к чему ночью. Во время сна коже нужен отдых, а не защита.

Собирайте волосы в хвост

Стоит ограничить контакт волос с кожей лица. За день на волосах накапливается много грязи, которая может стать причиной воспаления. Но не затягивайте хвост слишком туго.

Если вы использовали средства для укладки волос, то лучше помыть голову. Или хотя бы тщательно расчесать волосы массажной расчёской.

Не спите на животе

Помимо головной боли, причиной которой может стать сон на животе, вы рискуете обнаружить утром на своём лице рисунок – отпечаток складок на подушке.

Не пейте на ночь много жидкости

С наступлением вечера сократите до минимума потребление жидкости. Большое количество воды, выпитой перед сном, с утра «порадует» отёками под глазами.

Принимайте ванну пред сном

Чтобы настроиться на сон, примите тёплую ванну с морской солью, пеной или эфирным маслом.

Проветривайте комнату

Сон в душном помещении не способствует ни хорошему самочувствию, ни красивой внешности. Поэтому обязательно перед сном проветривайте комнату.

Принимайте контрастный душ с утра

Контрастный душ поможет взбодриться всему организму, укрепить иммунитет, улучшить кровоснабжение и состояние кожи.