Как распознать инфантильного мужчину?

Выходя замуж, каждая женщина верит, что её мужчина станет для неё тем самым «плечом», на которое она всегда сможет опереться. Но порой выясняется, что мужчина не хочет, да и не может быть ни защитой, ни опорой для своей женщины. Почему? Да потому что он ещё не созрел, он застрял где-то в детстве, в котором не надо было решать никаких вопросов, ведь всё решала мама. А теперь «мамой» вынуждена становиться жена.

Чтобы не тянуть всю жизнь на себе мужа-инфантила, нужно вовремя распознать его. Мы расскажем о том, что в мужчине должно насторожить женщину, которая хочет выйти замуж, а не усыновить великовозрастного мальчика.

Стремление уходить от проблем

Инфантильный мужчина старается избегать любых неприятных для него ситуаций. Он боится разговора с начальством, избегает «злых» коллег, какие-либо вопросы для него проще решать посредством переписки, а не личного или телефонного разговора. Женщине, которая вступает в отношения с таким человеком, нужно быть готовой к тому, что её мужчина будет исчезать каждый раз, когда будет возникать некомфортная для него ситуация, и ей придётся всё решать самой.

Ни шагу без мамы

Ваш мужчина в разговоре постоянно вспоминает маму и ссылается на неё, ставит её в пример? Перед вами типичный инфантил. Если по какой-либо причине мать уйдёт из жизни сына, то её роль придётся взять на себя вам: заботиться о муже, как о сыне, предваряя каждый его шаг, оберегая его; взять финансовое благополучие вашей семьи на себя. Если вы этого делать не будете, отношения с инфантильным мужчиной развития иметь не будут.

Неумение распоряжаться деньгами

Деньги у инфантильного мужчины, как правило, не задерживаются, ведь его девиз: «Деньги есть – хорошо. Нет – родственники помогут». В начале отношений он, конечно, порадует вас цветами и конфетами. Но когда придёт время платить по счетам за свет, отопление и прочее, радость сменится огорчением, ведь думать о том, где брать деньги, придётся именно вам. Да, в семье, где мужчина – инфантил, добытчиком становится женщина.

Полное непринятие критики

У вас не получится высказать мужу-инфантилу своё недовольство им. Он не принимает никакой критики. Он всё выставит в таком свете, что виноватой во всём останетсь имеено вы. Любая, даже самая дилекатная попытка сделать такому мужчине замечание, вызывает сильную обиду с его стороны.

Даже в ребёнке инфантильный мужчина видит соперника

С появлением у вас ребёнка, ваши отношения заметно ухудшатся. Это связано с тем, что инфантильному мужчине совсем не хочется делить свою «мамочку» с другим, даже если этот другой – его собственный ребёнок. Вас ждёт много упрёков, ведь вся забота и внимание, по мнению вашего мужа, должно принадлежать только ему. Эгоизм – главная черта такого человека.

Может ли инфантильный мужчина повзрослеть? Может. Но женщине, которая вышла замуж за такого человека, понадобится много терпения, чтобы исправить ситуацию.

Что делать, чтобы муж-инфантил избавился от детских черт характера?

Ежедневно хвалить даже за самое незначительное достижение. Ваш муж должен поверить в себя, должен перестать бояться этого мира. Если он будет слышать слова похвалы с вашей стороны, скорее всего у него возникнет желание соответствовать этим словам.

Постепенно и без скандалов повышать уровень обязанностей мужчины. Ссылайтесь на то, что у вас проблемы и вам нужна его поддержка, что вы не успеваете и без его помощи у вас ничего не получится. И обязательно горячо благодарите.

Да, надежда, что инфантильный мужчина изменится, всё-таки есть. Правда, стоит отметить, что не каждая женщина захочет, чтобы он менялся. Многим сильным женщинам с нереализованным материнским потенциалом с таким мужчиной будет абсолютно комфортно, ведь он способен на искреннюю любовь и романтические поступки, и даже заботу, хоть и детскую.