Как попасть к врачу бесплатно и быстро? – спросили бобруйчане у мэра

22 ноября активисты инициативы за сокращение очередей к узким специалистам в поликлинике №7 пришли на приём к Александру Студнёву – чтобы донести до него проблему.

Ещё в октябре бобруйчане собрали более ста подписей за то, чтобы попасть на бесплатный приём к врачу было быстрее. Жители 5, 6 и 7 микрорайонов рассказывали, что, чтобы попасть на бесплатный приём к ЛОРу, неврологу, хирургу в поликлинике № 7, приходится ждать неделю или даже больше. Самые длинные очереди к окулисту и эндокринологу – прождать приёма у этих врачей можно и месяц.

При этом за деньги получить консультацию доктора можно гораздо быстрее.

«У моей жены после операции возникли проблемы с глазами, понадобилась срочная помощь офтальмолога. Но в поликлинике сказали – только через две недели. А если на платный приём – послезавтра», – рассказал Александру Студнёву Алексей Трофимов, активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и инициатор сбора подписей.

Вместе с Алексеем на приём к председателю горисполкома пришёл житель 6-го микрорайона Валерий Васильев. Он также рассказал о том, как непросто попасть к нужному специалисту в 7-й поликлинике.

Одновременно с подписями за сокращение очередей к врачам активисты передали Студнёву подписные листы за увеличение кружков и секций для детей в 5, 6 и 7 микрорайонах.

«Я всё записал, мы примем все меры, до свиданья», – закончил приём председатель исполкома.

Марина Михневич