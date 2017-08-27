Как паркуются немцы

Как в Германии наказывают тех, кто нарушает правила парковки? Прейскурант – от 10 до 65 евро, но этим дело может не ограничиться, – пишет «Немецкая волна».

От сумы и от тюрьмы не зарекайся… Водителям в Германии не стоит зарекаться и от штрафов за парковку в неположенном месте – по злому ли умыслу или из-за невнимательности. Мест для стоянки на улицах мало, количество машин постоянно растет, а немецкие контролеры славятся своей расторопностью, бдительностью и хорошим знанием подотчетной территории.

Несоблюдение правил парковки является самым частым административным правонарушением в Германии, если хотите – массовым спортом или бедствием.

Обойтись это нарушение может от 10 евро за получасовое превышение времени бесплатной парковки до нескольких сотен евро при неблагоприятном стечении обстоятельств – например, если машина блокирует пожарный подъезд (Feuerwehrzufahrt) и подлежит эвакуации.

В этих случаях штраф составляет 35 евро – если машина мешала только теоретически, 65 евро и один штрафной балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта – если пожарные или спасатели действительно не могли проехать. Плюс оплата эвакуатора и бюрократических процедур. 60 евро и один штрафной балл – если просто запарковаться в неположенном месте и создать помеху для проезда спецтранспорта, например, бросить машину в неположенном месте на узкой улочке.

Почти 100-процентный способ лишиться сотни-другой евро – припарковать машину на месте для инвалидов (Behindertenparkplatz) без соответствующего удостоверения. В этих случаях на толерантность стражей порядка и окружающих лучше не надеяться. Даже в городах с относительно либеральной контрольной политикой такие автомобили эвакуируют в кратчайшие сроки. Штраф – 35 евро плюс оплата эвакуатора и административных сборов.

Еще несколько избранных мест из актуального прейскуранта. Парковка во втором ряду, то есть бросить машину посреди дороги – от 20 до 35 евро.

Парковка в пятиметровой зоне от перекрестков, выездов из гаражей и частных участков или на остановках общественного транспорта и стоянках такси – от 10 до 30 евро. Неоптимальное использование парковочного пространства, то есть раскорячиться на два места – 10 евро. Запарковать машину и не оплатить время в парковочном автомате или просрочить время оплаченной парковки – от 10 до 30 евро (30 евро – если простояли без оплаты более трех часов).

Отметим также, что право занять свободную парковку в Германии имеет тот, кто раньше к ней подъехал. Попытка влезть на это место, например, когда другой участник движения готовится сделать это задним ходом, обойдется в 10 евро. Создание препятствия для выезда другим машинам – 20 евро. Выход из машины без соблюдения мер предосторожности – 15-25 евро. Чаще всего жертвами резко открывающихся дверей становятся проезжающие мимо велосипедисты.

В некоторых случаях, чтобы правильно понять знаки, сообщающие о том,

– в какой день недели,

– как долго и

– на каких других условиях

в этом конкретном месте можно оставлять машину, требуется не только хорошо знать немецкий язык, но и некоторые особенности немецкого законодательства. Например, суббота считается в Германии рабочим днем. Если на табличке написано, что платная парковка на улице действует «Werktags», то бесплатная она там только по воскресеньям и официальным праздникам.

Высшая математика

Отдельная история – правила пользования парковочными дисками (Parkscheibe), на которых необходимо выставлять время прибытия на бесплатную стоянку. Они важны, если на знаке стоит, например, такой текст: «Nur mit Parkscheibe 2 Stunden Mo-Fr 10-16 Uhr» – «Только с парковочным диском 2 часа с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов».

Обычно время прибытия, которое необходимо выставить на таких картонных часах, округляют до полного получаса. Если вы приехали в 11:15, на часах нужно поставить 11:30. Соответственно, если время бесплатной парковки в данном месте ограничено двумя часами, покинуть стоянку вы должны в 13:30. Обычно контролеры толерантно относятся к получасовому превышению. Прибежать к машине в 13:30 и накрутить еще два часа? Официально этот трюк не работает. Если во время предыдущего контрольного прохода было зафиксировано «11:30», штраф выпишут, несмотря на изобретательность водителя.

Встречаются хронические случаи, когда война против контролеров становится смыслом жизни. То есть кто-то начинает демонстративно оставлять машину в запрещенном месте, считая этот конкретный запрет необоснованным. Например, около собственного магазина в пешеходной зоне. В таких ситуациях контролеры будут сначала выписывать обычные штрафы, а потом – двойные.

В случае особого упорства водителю грозит медико-психологическое освидетельствование (MPU), так называемый «тест для идиотов» (Idiotentest), на который обычно направляют тех, кто попался за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Тот, кто регулярно и упорно нарушает правила парковки, рискует водительскими правами. Впрочем, для этого нужно сильно постараться.

Слухи о том, что за счет водителей муниципалитеты латают дыры в своих бюджетах, очень сильно преувеличены. Власти немецких городов в один голос утверждают, что эта сфера деятельности является дотационной, то есть штрафы не покрывают всех расходов на содержание контролеров, административного аппарата и технической базы. Поддержание порядка, а не пополнение кассы, – вот их задача. «Настоящая» полиция тоже может выписывать штрафы за неправильную парковку, но это не входит в основные ее функции.

Добровольные народные помощники

Сообщать информацию о «парковочных грешниках» (Parksünder) в ведомство общественного порядка имеют право и рядовые – бдительные – граждане. Для этого необходимо указать время, место и приложить фотографию. Заявление обработают, а владельцу машины направят письмо с просьбой опротестовать жалобу или оплатить штраф.

Некоторые такие добровольные помощники становятся местными знаменитостями. Охота за нарушителями для них – не просто хобби, а призвание! Общегерманскую славу получил один такой бдительный бюргер по прозвищу «Knöllchen Horst» из Нижней Саксонии. «Хорст-Штрафинатор», назовем его так, ухитрился однажды пожаловаться властям на спасательный вертолет, который приземлился, чтобы оказать неотложную помощь пациенту с инфарктом.

Этот господин на полном серьезе пытался добиться выдачи штрафной квитанции пилоту за парковку в неположенном месте. Как сообщила местная пресса, власти также на полном серьезе направили ему копию разрешения на посадки в любом месте и пожелали, чтобы сам заявитель, если что-то случится с ним, не оказался в ситуации, когда спасательный вертолет не сможет найти место для парковки.

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