К «совету» Лукашенко начинать уроки с девяти утра – прислушались. Но не все

К «совету» Лукашенко начинать уроки с девяти утра – прислушались. Но не...

24 августа в Беларуси прошел Республиканский педагогический совет. Предложение Александра Лукашенко перенести начало занятий в школах на более позднее время прозвучало вновь, но не в приказном порядке. Однако администрации ряда школ страны уже пересматривают учебные графики.

До начала учебного года остается неделя, школы и гимназии утверждают расписания. Некоторых учеников с 1 сентября ожидают нововведения. Им позволят чуть дольше поспать до занятий, но за счет этого сократят время на отдых и перекусы между уроками…

Как отметила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая, чиновники солидарны с главой государства, заявившем в мае текущего года: «Раньше девяти утра уроки начинать не надо». В министерстве считают, что с 9:00 занятия должны начинаться для школ, которые работают в одну смену.

«Самое главное: чтобы дети пришли на уроки выспавшимися и нормально усваивали знания» – резюмировала Высоцкая.

К 1 сентября все беларуские школы должны утвердить графики «с учетом мнения родителей и особенностей региона».

На данный момент уже определились с новым расписанием для школьников в Рогачевком районе, где время начала занятий для всех школ (кроме СШ №5 и учебных заведений в Поболове и Довске) перенесено на девять утра. По словам заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма Рогачёвского райисполкома Елены Клочковой, изменения также коснутся и продолжительности перемен. Их сократят, но их длительность составит не менее десяти минут.

Егор Коренищев