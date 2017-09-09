Из Смоленска в Бобруйск – за дешевой рабочей силой?

10 августа в Смоленске произошел пожар на швейной фабрике «Шарм». Выгорело три этажа здания, погибла работница предприятия. Руководством предприятия принято решение не восстанавливать фабрику, а перенести производство в Беларусь.

На фабрике «Шарм» производилась одежда для известного российского молодежного масс-маркет бренда «ТВОЁ». После пожара без работы остались около 400 человек. Тем не менее, руководители компании считают, что экономически более целесообразно разместить новые цеха в соседнем государстве. В частности, владельцев бизнеса привлекает дешевая рабочая сила в Беларуси.

Стало известно, что компания «ШАРМ-Премьер» (под таким названием российская фирма зарегистрирована в нашей стране) набирает сотрудников в Бобруйске, Кричеве и Витебске.

Так, для Бобруйска на сайте jobs.tut.by от данной компании размещены следующие вакансии: заведующий магазином (заработная плата от 25 000 росс.рублей), продавец-кассир (з/п от 25 000 росс.рублей), старший продавец-кассир (з/п не указана).

Примечательно, что ожидаемый размер заработных плат для будущих беларуских сотрудников компании указан в российской валюте. В переводе на хорошо знакомые нашим соотечественникам «цифровые понятия» выходит, что получка на российском предприятии не будет дотягивать до заветных «папиццот»…

Егор Коренищев