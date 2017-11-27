«История народа складывается из историй наших семей». Открылась выставка «Еврейские лица в Беларуси»

В тайм-клубе «1387» развернулась экспозиция с семейными фотографиями белорусских евреев XIX и начала XX веков.

На выставке представлены фотоснимки из коллекций журнала «Мишпоха» и его главного редактора Аркадия Шульмана, а также фотоархивы семей членов минской еврейской общины Прохоровых, Щегловых и Цейгеров. Есть также фотографии из семей могилёвских евреев.

По словам автора выставки Александра Фурса, проект задумывался как один из способов привлечь внимание белорусов к проблеме сохранения памяти и передачи её от поколения к поколению в нашем обществе.

«Кем были наши предки? Знаем ли мы, как они жили, чем занимались, как сложилась их судьба?» – такие вопросы ставит Александр своей фотовыставкой.

Как рассказал Александр на открытии выставки 26 ноября, историей белорусских евреев он интересуется давно, поскольку вырос при минской еврейской общине.

Александр увлекается искусством, еврейской литературой, проводит много архивных исследований. И именно работа с архивами натолкнула его на понимание того, как мало мы сегодня знаем о прошлом своей семьи, своего рода.

«Меня в своё время поразил один момент, – рассказал Александр. – Мне пришлось видеть много захоронений 50-70-летней давности, на которые уже давно никто не приходит, и они все заросли. Когда я связывался с потомками этих похороненных, оказывалось, что многие из них даже не знают, где похоронены их бабушки-дедушки, тем более – прабабушки-прадедушки».

Ключ к связи поколений молодой человек увидел в семейной фотографии.

«Фотография – это очень наглядный и ёмкий способ сохранить память поколений и показать её потомкам, – считает автор фотовыставки. – У каждого из нас есть старые альбомы. И если в них покопаться, я уже не говорю о том, чтобы побеседовать с бабушками-прабабушками-прадедушками об их жизни, о том, как они жили, в какой стране, о каких-то штрихах бытового уклада, то фотографии начинают оживать. Потому что так ты смотришь – фотография и фотография, ну, человек какой-то. А твоя бабушка или прабабушка может рассказать тебе, кто это был, как этот человек жил, какие у него были достижения».

Александр говорит, что не раз видел, как старые фотографии целыми альбомами выкидывались на свалку, или сжигались.

«Но так мы выбрасываем не только свою семейную память, но и национальную, с которой в нашей стране и так огромные проблемы, — отмечает Александр. – Ведь история наций, целых народов состоит из историй семей, каждого из нас по отдельности. И если каждый из нас будет знать о прошлом своей семьи, то мы сможем сказать, что знаем историю своей страны».

Александр Фурс отметил, что бобруйчане вполне могли бы сделать самостоятельную выставку об истории бобруйских евреев.

«Когда я гулял по Бобруйску, то думал – уже где-где, а тут должно набраться фотографий на целую отдельную экспозицию».

С Александром согласился председатель бобруйской городской еврейской общины Олег Красный. Он очень вдохновился минской выставкой и намерен реализовать подобный проект в Бобруйске.

«Я думаю, что мы сделаем такую выставку, – отметил председатель еврейской общины. – Может, совсем такую или немного другую. Но мы её сделаем, и, поскольку мы сейчас начинаем собирать материалы для музея, она будет, наверное, первой экспозиционной выставкой в еврейском музее. Но если мы сделаем её раньше, чем откроется постоянное помещение музея, то мы её представим в городе, в запасниках хранить не будем».

Выставка «Еврейские лица в Беларуси» будет работать до 24 декабря 2017 года в тайм-клубе «1387» по адресу: ул. Чонгарская, 54.

Марина Михневич