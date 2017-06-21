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И снова похолодание… Но – не мороз

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на большей части страны, кратковременные дожди, в отдельных районах, грозы, погода

В середине текущей недели жара в очередной раз сменится похолоданием. Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем скажется влияние атмосферного фронта.

21 июня,  в среду, будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +10+15 С, днем +18+23 С.

22 июня – переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью +6+11 С, днем +18+23 С.

А вчера, 20 июня, бобруйчане получили смс-оповещения от МЧС Беларуси. В сообщении специалисты предостерегали о сильном ветре и возможном падении деревьев.

 

Подготовила Елена Широкая

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