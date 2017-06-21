И снова похолодание… Но – не мороз

В середине текущей недели жара в очередной раз сменится похолоданием. Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем скажется влияние атмосферного фронта.
21 июня, в среду, будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +10+15 С, днем +18+23 С.
22 июня – переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью +6+11 С, днем +18+23 С.
А вчера, 20 июня, бобруйчане получили смс-оповещения от МЧС Беларуси. В сообщении специалисты предостерегали о сильном ветре и возможном падении деревьев.
Подготовила Елена Широкая