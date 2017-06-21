«Heineken» продал свой завод в Бобруйске

Покупателем стала компания «Oasis», которой принадлежит соковое предприятие «Старая крепость».

Продажа пивзавода, а по сути – объединение двух подразделений – стало договоренностью о слиянии совместного бизнеса между компаниями.

Управлять купленным предприятием будет «Oasis». А «Heineken N.V.» предоставит лицензии на производство и продажу пива под своими брендами, продолжая заниматься контролем качества и маркетинговой поддержкой.

Сумму сделки стороны не раскрывают.

Напомним, голландский концерн «Heineken N. V.» в 2007 году сначала купил в Бобруйске пивзавод «Сябар», а затем – «Речицапиво». Сейчас в Речице находятся солодовня и дистрибуционный цех, а в Бобруйске производятся пиво и квас. Теперь этими активами будет владеть «Oasis».

Подготовил Василий Куликов