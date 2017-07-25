«Гремя огнём, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход…»

Правдивая история, или – Грустное ретро

(в трёх частях)

Часть третья

1.

«Захваченные советские территории представляли собой не что иное, как единую фабрику по производству оружия, построенную за счёт снижения уровня жизни населения», и он «даже не представлял себе, как далеко зашла подготовка СССР к войне против Германии и Европы» (из выступления А. Гитлера в рейхстаге 3 октября 1941 года).

Что можно сказать по этому поводу, – Гитлер со Сталиным – два паука в одной банке, поедающих друг друга…

Да, все тоталитарные режимы чахнут без экстремальных ситуаций – гражданской или внешней войны, террора, репрессий, диктатуры… Да и просто – без пролития чьей-нибудь крови… Такова их суть – что тогда, в 20-м веке, что сейчас, в 21-м. (Только сейчас – и в этом отличие – не льют кровь, а «отнимают» судьбы, «разрушают» жизни, крадут время поколений, – это признак так называемой «комбинированной» диктатуры).

Гитлер, напав на СССР 22 июня 1941 года, объявил себя защитником человечества от коммунизма. Этот отчаянный и сумасбродный шаг, как выяснилось позднее, возможно, спас Европу от ещё более худшей судьбы.

Вполне вероятно, что печально знаменитый ГУЛАГ накрыл бы всю Европу на долгие, долгие десятилетия, и в промёрзших магаданских шахтах, как и на бескрайних колымских лесоповалах, зазвучала бы испанская, французская, голландская, датская, португальская, итальянская речь…

«У меня выхода другого не было, граф…», – невесело, разведя руками, ответил Гитлер на «не по чину» резкий упрёк, высказанный ему старейшим германским дипломатом, бывшим послом в Москве, графом фон Шуленбургом, за нападение на СССР: «Вы понимаете, что этим нападением вы погубили Германию?».

Речь Гитлера в рейхстаге 3 октября 1941 года (процитирована выше) лежит в той же плоскости, что и этот его ответ старому дипломату…

Для серьёзных историков, успевших скрупулезно изучить открытые в ельцинские, демократические 90-е годы архивы, давно уже не секрет, что Сталин готовился летом 1941 года, под предлогом освобождения Европы от нацистской оккупации, взять её под свой контроль, и приплюсовать в качестве… ну, например, новых союзных республик к своей империи, раскинувшейся от Бреста до Владивостока.

Вынашивать эту затею он начал давно, очень давно. С тех самых выборов 1933 года, когда помог (запретив коммунистам вступать в коалицию с социал-демократами), победить на них этому кумиру толпы, вегетарианцу и трезвеннику с косой чёлкой, пообещавшему жестоко разобраться с ненавистными им обоим Англией и Францией, а в итоге – стать для него, для Сталина, «детонатором» и формальным «виновником» всех будущих политических, военных и территориальных изменений в Европе…

Доказательств существования этих планов с избытком. Это и архивные документы, и военные приготовления СССР в 1939 – 1941 годах, которые хорошо изучены, и истолковывать которые в оборонительном смысле невозможно, даже если очень сильно этого захотеть…

Да и желающих заниматься этим бессмысленным занятием среди уважающих себя историков-профессионалов почти не осталось.

Все споры между историками «независимыми», и историками «казёнными», официальными, касаются лишь времени начала этой операции. Первые говорят про 1941 год, вторые про 1942-й.

Впрочем, и у первых нет единой даты начала «Операции «Гроза». (Так назывался сталинский план «освобождения» Европы – от европейской демократии, – нынешняя мечта Путина, между прочим). Вариантов у исследователей три – 23 июня, 6 июля, и 15 июля 1941 года.

Большинство историков склоняется к дате 6 июля, т.к. судя по архивам загрузки работавшего на износ железнодорожного транспорта, именно к 6 июля должно было закончиться сосредоточение всей огромной массы войск первого стратегического эшелона Красной Армии в западных приграничных районах.

В общих деталях план войны с Германией был утверждён ещё 14 октября 1940 года, а 11 марта и 15 мая 1941 года произошли некоторые дополнительные корректировки.

История не имеет сослагательного наклонения, но если исключить эмоции и оставить только факты, то возникает множество вопросов…

2.

В центральной газете «Правда», в новогоднем номере за 1 января 1941 года, в стихотворном поздравлении была и такая строчка – «И может быть, к шестнадцати гербам ещё гербы добавятся, другие».

(Это не опечатка – республик тогда действительно было 16, в т.ч. «Карело-Финская»).

Знаменитую песню «Священная война» её авторы, А. Александров и В. Лебедев-Кумач изготовили по личному заказу Сталина ещё в… феврале 1941 года, а вовсе не после германского нападения. (То, что Кумач при этом «увёл» чужой текст четвертьвековой давности – это так, ерунда, мелочь, «издержки идеологического производства»).

Толстые упаковки с не менее знаменитым плакатом-призывом «Родина–мать зовёт» поступили в военкоматы советских городов ещё в… феврале-марте 1941 года, а не «уже через неделю после начала войны», как было объявлено через много лет.

А работа над скульптурой солдата с ребёнком на руках, «Воина-освободителя», как символа Победы над Германией в 1945 году, началась ещё в… сентябре 1939 года, и готов он был уже через год, в 1940-м.

Существуют факты и посерьёзнее…

В середине июня 1941 года бойцам в приграничье раздали отпечатанные многомиллионными тиражами русско-немецкие, русско-румынские, русско-финские разговорники. Темы, фразы и вопросы, содержащиеся в них, могли пригодиться только для допроса и общения с военнопленными, а так же с враждебно настроенными «гражданскими» жителями чужих, оккупированных территорий.

На территории Литвы в первый же день войны обнаружились заранее отпечатанные листовки к немецким солдатам с предложением прекратить сопротивление и сдаться в плен.

В начале июня началось знаменитое массовое «переобувание» первого стратегического эшелона Красной Армии в новенькие кожаные сапоги. Негоже было идти освобождать Европу в кирзовых, т.е. в брезентовых (хоть и прорезиненных).

Об огромных, блестящих на солнце горах этих сапог, вываленных прямо на землю рядом с местами расположения войск, ещё в 70-80-90 годах ушедшего века часто вспоминали местные старики, пережившие войну.

В непосредственной близости от границы расположились десять бригад железнодорожных войск, более 70 000 бойцов, с огромными запасами рельсов и шпал. Уже монтировались рельсовые блоки для мгновенной перешивки на будущих «освобождённых» территориях узкой, европейской колеи на широкий, российский стандарт.

В первые же дни германского наступления на границе были захвачены 4 000 000 (четыре миллиона!) комплектов карт. Все – только карты Европы. Карт своей, советской территории, среди них не было. Красная Армия готовилась воевать исключительно на чужой территории.

Карты были изумительного качества. «Лучше, чем на немецких деньгах», – с удивлением говорили о них немецкие офицеры… Карты эти, как и русско-немецкие разговорники, отпечатанные в мае-июне 1941 года, хранятся ныне в музеях многих стран мира.

Да и гигантское количество постоянно подвозимых артиллерийских снарядов и мин – с конца весны… За неимением складских помещений они выкладывались в приграничной полосе, прямо на лесных полянах. До осенних ливней, зимних снегов, морозов и весенней распутицы они бы всё равно не долежали в таких условиях, т.к. уже в середине лета пошли бы в дело по своему прямому назначению.

А в Брестской крепости перед войной расположился центральный Окружной госпиталь Белорусского военного округа, прямо на берегу узкой, десятиметровой, пограничной речки Буг, разделявшей Советский Союз и Германию.

Возить солдат и офицеров из Витебска, Гомеля или Могилёва через всю Сов. Белоруссию на западную границу – для того, чтобы именно там, у пограничных столбов, лечить их от воспаления лёгких или вырезать им аппендициты?!..

Там же, в крепости, по соседству, квартировал и Отдельный конвойный батальон войск НКВД. Кого и куда там, на самой дальней окраине страны, потребовалось конвоировать целому батальону доблестных чекистов?!

А ответ прост – Брест стоит в центре трассы Москва-Смоленск-Минск-Брест-Варшава-Берлин, и если бы состоялось то самое «6 июля» – было бы очень удобно лечить боевые раны «освободителей» именно здесь, в этом госпитале.

И конвоировать «отдельному конвойному батальону НКВД» вглубь страны, в «солнечный Магадан» тоже нашлось бы кого – будущих пленных офицеров и чиновников, ксендзов и пасторов, бизнесменов и творческую интеллигенцию, банкиров и полицейских, ну и всяких прочих буржуев-эксплуататоров, т.е. «врагов трудового народа».

Всё было продумано у тов.Сталина до мелочей…

Весной были выпущены из концлагерей, после нескольких лет магаданской каторги, группа наиболее перспективных генералов – К. Рокоссовский, А. Горбатов, Л. Петровский, А. Лизюков, С. Богданов, Г. Ворожейкин и некоторые другие.

Подлечившись в сочинских санаториях и отогревшись на жарком южном солнце, они рвались в бой, чтобы доказать свою верность , свою преданность «великому Сталину», посадившему когда-то их в магаданские лагеря ни за что, просто так, для профилактики, и причём – после зверских и изощрённых пыток с последующей имитацией расстрела…

В январе 1941 года в советском Генштабе состоялись две стратегических игры на картах, в которых определялось наиболее выгодное направление для «Операции «Гроза», – северное, или южное.

Победило направление южное. Это – Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния с её нефтью. Через полгода, к лету, именно там, на Львовском выступе, и была сосредоточена гигантская группировка советских войск. Более того, на границе с Румынией уже 19 июня пограничники были отведены в тыл, а у самой пограничной полосы расположились боевые армейские части.

Впрочем, секретным решением Политбюро от 19 июня приграничные военные округа уже были переименованы во «фронты» – Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный).

Хотя слово «фронт» впервые вошло в употребление ещё в феврале 1941 года, когда из Москвы пришёл приказ о «немедленном оборудовании фронтовых командных пунктов».

И, забегая вперёд – 22 июня, уже после германского нападения, эта южная группировка Красной Армии, как и планировалось, пошла вперёд, форсировала пограничную реку Прут, и захватила часть румынской территории, водрузив красные знамёна на главных зданиях оккупированных населённых пунктов.

Правда, через несколько дней, чтобы не попасть в окружение, пришла команда «Отбой»… Пришлось возвращаться…

Примерно то же самое случилось и на Севере, с Финляндией. На третий день после германского нападения неожиданно начались жестокие бомбардировки советской авиацией финских городов. Но наземному вторжению в Финляндию помешало катастрофическое положение на советско-германском фронте. Наступление на Хельсинки пришлось отложить…

Снова забегая вперёд – в августе того же, 1941 года, Красная Армия всё-таки оккупировала чужую территорию – северную половину… Ирана! Других проблем в том августе для СССР, кроме Ирана (!), видимо, не было…

4 мая 1941, в преддверии грядущих «побед», Сталин впервые назначил себя на государственную должность, сразу на самую главную – пред. Совнаркома (премьер-министра). До этого дня он был лишь партийным секретарём, т.е. всего-навсего руководителем общественной организации – политической партии.

До заключения договора с Германией о ненападении 19 августа 1939 года Красная Армия была добровольной, брали в неё с 21 года, и числилось в ней 1,5 млн. человек.

А после этого договора неожиданно была введена всеобщая воинская повинность, и призывать в армию стали с 18 лет. Итог – численность её достигла к лету 1941 года 5,7 млн. человек, причём без учёта войск НКВД. А с ними – около восьми млн. бойцов…

Началось производство гимнастёрок нового образца, а в качестве знаков различия было решено вернуться к погонам, как в царской армии, уже входившей в Париж в 1814 году. Вводить их в обиход было решено после первых громких побед в Европе.

Но после 22 июня 1941 года стало не до этого. Погоны и новые гимнастёрки стали постепенно входить в оборот лишь после победы под Сталинградом, с конца января 1943 года.

Как и полагалось по военной науке, существовало два стратегических эшелона изготовившейся к наступлению Красной Армии. В первом эшелоне, при штабах, генералах и старших офицерах состояло множество немецкоговорящих солдат и офицеров, в основном – из республики немцев Поволжья. (Столица – г. Энгельс).

А во втором эшелоне, который должен был идти по европейской территории ещё дальше, преобладали на тех же должностях испаноговорящие бойцы, в основном – вывезенные ещё подростками из охваченной гражданской войной Испании в 1936 г.

Был ещё и третий эшелон – войска НКВД. Известно, для каких целей… Ну как же это, чтоб без них?!

С военной техникой в СССР тоже всё было более чем в порядке. Количество танков превышало всё, что имели все европейские страны, вместе взятые, – более 25 000 штук. Самолётов чуть меньше, около 22 000. Орудий, миномётов, гаубиц более 110 000 стволов.

У западной границы были сосредоточены около 2/3 от этого количества – 16 000 танков, 14 000 самолётов, 65 000 стволов.

Через много лет после войны, изучая на картах расположение советских войск на западной границе в июне 1941 года, международные военные аналитики высказались так: «Готовилась военная операция удивительной красоты».

3.

Вопреки ставшей штампом фразы «Вероломно, без объявления войны…» – Германия все же объявила войну Советскому Союзу. Причём сразу по двух каналам, одновременно, – в Берлине, и в Москве, ранним утром 22 июня 1941 года.

Помимо меморандума об объявлении войны послу СССР в Германии, профессиональному чекисту и многолетнему, с юных лет, другу Л. Берии В. Деканозову были вручены три приложения к нему – «О диверсионной работе СССР против Германии и национал-социализма», «О пропаганде и политической агитации советского правительства», и «О сосредоточении советских войск против Германии».

Вот фрагмент из меморандума: «Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…».

Одновременно посол Германии в Москве фон Шуленбург попросил о немедленной встрече с В. Молотовым, на которой вручил ему такой же меморандум и те же сопутствующие ему документы, добавив лично от себя, что «ему очень, очень жаль…».

В качестве противостояния сталинской военной мощи Адольф Гитлер выставил на поле боя «страшную» силу – 3350 танков (с учётом пулемётных танкеток), 3909 самолётов (с учётом даже тех, у которых шасси не убирались в полёте), 37 100 стволов (с учётом тех, которые участвовали ещё в Первой Мировой войне). Ну и 3,4 млн. личного состава.

Причём – без зимней смазки для оружия, без особого, не теряющего своих качеств на сильном морозе, горючего, без тёплого белья, зимней обуви и зимней верхней одежды. Полная, самоубийственная авантюра…

Впрочем, уже через две-три недели гитлеровская армия «доукомлектовалась» 6 500 советских танков, 8 000 стволами и снарядами к ним, а так же миллионами тонн самых разнообразных и жизненно необходимых на войне трофеев, захваченных в 200 огромных складах-хранилищах – продукты, обмундирование, стрелковое оружие с миллионами патронов, горюче-смазочные материалы, запчасти к боевой технике, различные боеприпасы, медицинская аппаратура и лекарства и многое, многое другое.

Более половины наступающих на Смоленск и Москву танков составляли Т-26, БТ-7М, Т-34, КВ с нанесёнными на них крестами. К тому же их количество постоянно пополнялось. Некоторые из них прошли всю войну, так как техника эта действительно была вполне приличной.

(Например, трофейные Т-26, захваченные финнами в войне с Советским Союзом 1939-1940 годов, состояли на вооружении финской армии вплоть до 1961 года, до года первых полётов человека в космос).

Но почему же летом 1941-го случился этот катастрофический разгром всего и вся? Причин тому великое множество, и вопрос этот бесконечный…

И у меня тоже есть своё, личное мнение…

Думаю, самая главная, определяющая, фундаментальная причина – это то, что подавляющее большинство простых мужиков и парней, солдат, да и офицеров, мягко говоря, не пылало любовью к людоедскому сталинскому режиму, и просто так подыхать за «батьку усатого» и за свой огромный полуголодный концлагерь с его нищими колхозами совершенно не желало.

Тем более, что часть из них уже успела в своей жизни пройти тюрьмы, побои, лагеря, раскулачивания, ссылки, голод, холод, и т.д, и т.п.

И 1,2 – 1,3 млн. советских военнопленных, решивших воевать на стороне Германии против коммунизма (это не считая полиции и прочих подобных структур на оккупированных территориях) – тоже тому подтверждение.

Как и то, что мирные обыватели в западных районах СССР зачастую искренне встречали германское воинство хлебом-солью, чему есть великое множество кино-, и фотодокументов…

Досыта хватило этим простым людям 21-го месяца «счастливой» жизни в сталинском коммунизме, нежданно-негаданно «привалившим» к ним с Востока в 1939 году… Той самой счастливой жизни, о которой поётся в знаменитом коммунистическом шлягере «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станем всем».

Что-что, а разрушать до основания они действительно умели мастерски…

4.

Положение на фронтах становилось катастрофическим. В конце лета в Кремль был приглашён болгарский посол в Москве И. Стаменов. (Болгария была единственной страной – союзницей Германии, с которой сохранились дипломатические отношения).

В присутствии Сталина и Берии В. Молотов предложил г-ну послу довести до германских властей, и лично до А. Гитлера, предложение о заключении перемирия. Взамен Германия получала Эстонию, Латвию, Литву, Молдавию, Зап. Украину, и Зап. Белоруссию.

Эти предложения были отвергнуты. Гитлер посчитал, что новый «Брестский мир» на таких условиях ему невыгоден.

Тогда Сталин обратился к Великобритании с просьбой высадить в Архангельске в качестве действенной помощи британский экспедиционный корпус. Но многоопытный Черчилль, хоть и в мягкой форме, отказался посылать своих солдат на верную гибель…

Тем временем, к концу лета 1941-го, была полностью разбита, пленена и разогнана по лесам почти вся предвоенная 5,7 миллионная кадровая и обученная армия. Около четырех миллионов бойцов и командиров оказались в плену. Иногда в плен сдавались целыми подразделениями…

Дальше, и до самого конца войны в 1945-м, под пули шли лишь миллионы необученных призывников из далёкого тыла. Уже к концу июня 1941-го было призвано из запаса 5,5 млн. призывников, а до конца 1941 года – 14 млн. Всего же, за всю войну – 34 млн.(!)

(В плену оказались и 79 советских генералов. 33 из них в той или иной форме активно сотрудничали с оккупантами).

К октябрю 1941 года Красная Армия потеряла 18 000 танков, 22 000 орудий, 14 500 самолётов.

Было утрачено 85% сырьевых, энергетических, производственных и трудовых ресурсов, которые остались на оккупированных Германией территориях. В общей сложности были захвачены 303 военных завода и огромные запасы ценного сырья – свинца, латуни, легированной стали и т.д и т.п. (Ещё раз – см. эпиграф).

Но в мае 1945 года Красная Армия всё-таки дошла до Берлина, опираясь на оставшиеся 15% мощностей советской военной промышленности, настолько велик был её потенциал…

Можно представить, что могло бы случиться, если бы Гитлер промедлил, и 6 июля попал бы под сокрушительный сталинский удар, в котором использовались бы не оставшиеся 15, а все 100% сталинской военной мощи!

Разумеется, очень большую, и в некоторых вопросах определяющую, роль сыграли поставки США и Великобритании по ленд-лизу, которые покрывали (в среднем) от 30 до 90% советских потребностей в самом разнообразном сырье и в готовой к использованию боевой технике – танках, самолётах, бронетранспортёрах, тяжёлых и мощных грузовиках, радиоаппаратуре и т.д. и т.п.

Отдельная тема – огромная масса качественных американских продуктов…

Пользуясь случаем – ещё о ленд-лизе. Источник – рапорт… вернее, донос шефа КГБ В. Семичастного руководителю Советского Союза Никите Хрущёву о «нехороших» частных разговорах отставного министра обороны маршала Г.К. Жукова с коллегами в начале июня 1963 года, через 18 лет после Победы, цитата:

«…нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… Получили 400 000 автомашин, да каких машин! У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве бы мы могли наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью…»

Вот такое авторитетное мнение знающего человека, из первых уст…

Ещё при жизни Сталина была объявлена начальная цифра погибших на этой войне – семь миллионов человек. При Хрущёве – 20 млн. При Брежневе – 27 млн. При Путине, 14 февраля 2017 года с трибуны российской Госдумы, было объявлено о 42 млн. погибших. Из них военных – более 19 млн., гражданских – около 23 млн. (Потери Германии – 7,2 млн.)

Учитывая, что население СССР составляло тогда около 170 млн. (без учёта жителей оккупированных в 1939-1940 годах Советским Союзом новых территорий), 42 млн. человек – это каждый четвёртый…

Знаменитая песня старых, легендарных, мулявинских «Песняров» 70-х «Каждый четвёртый» получает вторую жизнь…

P. S. Минута молчания…