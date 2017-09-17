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Граната – в картошке

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Бобруйский район, Рогачёвский район, граната найдена, среди убранной картошки
Иллюстративное фото.

В Бобруйском и Рогачёвском районах найдены боеприпасы времён Второй мировой войны. Об этом на днях на сайте МВД сообщила пресс-служба внутренних войск. Примечательно, что один из боеприпасов обнаружили в картошке.

Первый инцидент произошёл в Бобруйском районе. Вблизи деревень Калиновка и Крапивка грибник нашёл взрывоопасные предметы. Это были 45-миллиметровый артиллерийский снаряд и 50-миллиметровая миномётная мина.

Другая находка произошла на сортировочной станции в Рогачёвском районе. Боеприпас – им оказалась ручная граната Ф-1 – среди клубней увидели работники. На место прибыли те же специалисты, которые двумя часами ранее выезжали в лесной массив Бобруйского района.

Руководил сапёрно-пиротехнической группой войсковой части 5527 внутренних войск МВД капитан Павел Маркелов. Все находки специалисты уничтожили на безопасном расстоянии от населённых пунктов.

 

Егор Коренищев

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