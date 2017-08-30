Голландским следователям теперь известно все, до мельчайших подробностей, что произошло с их самолетом над Украиной

Голландским следователям теперь известно все, до мельчайших подробностей, что произошло с их...

17 июля 2014 года над Донбассом, в 40 километрах от российской границы, был сбит пассажирский авилайнер «Боинг-777», выполнявший полёт из Армстердама (Голландия) в Куала-Лумпур (Малайзия). Погибли все 298 человек из 10 стран, находившихся на его борту. Из них примерно треть – малолетние дети.

Голландские следователи, с помощью международных экспертов, закончили полное и беспристрастное расследование этого преступления. Они знают точные полные имена, звания и даже имеют фотографии всего боевого расчета ракетной установки «Бук», которая сбила этот «Боинг».

Все эти люди – российские граждане и российские военнослужащие.

Более того, траектория движения этой установки «Бук» полностью восстановлена в хронологическом порядке, поминутно и с точностью до метра. До сантиметров установлено место, откуда она выстрелила по «Боингу».

«Бук» начал свое движение через границу из России в Украину. После того рокового выстрела он, вместе с экипажем, был срочно эвакуирован обратно в Россию. Прослежен Весь его путь и туда, и обратно – прослежен следователями.

Доказательства неопровержимы. Вполне достаточно просто прослушать переговоры экипажа «Бука» как между собой, так и с участниками местных, донбасских бандформирований, которыми также располагает следствие.

Сейчас устанавливается вся цепочка командования этим российским боевым расчетом, вплоть до Верховного Главнокомандующего, с точки зрения его роли в противозаконном пересечении этим «Буком» (и его экипажем) российско-украинской границы.

Если Путин и не отдавал конкретного приказа стрелять, то он, безусловно, замешан (как высшее должностное лицо страны, ведущей военные действия на данной территории) во вторжении этого «Бука» (и его экипажа) на украинскую территорию, что само по себе уже является преступлением.

Первые обвинения будут предъявлены в конце октября.

Расследование, обвинение, трибунал и наказание невозможно «спустить на тормозах» даже на высшем политическом уровне, – если бы у кого-то и возникло такое желание.

Готовятся астрономические иски от семей погибших из всех десяти стран. Ни один политик, или политики, не смогут войти в сговор с Путиным для того, чтобы «замять» это преступление ни за какие деньги.

Отвечать придется по всем статьям обвинений: а) уголовное преступление, б) международное преступление, в) военное преступление, г) терроризм. И платить Российской Федерации, безусловно, придется по всем искам…

Александр Кавалеров

(По сообщениям информационных агентств)