Главный архитектор Бобруйска задержан и находится под следствием?

В одной из социальных сетей появилась информация о задержании Артура Дарашкевича.

Косвенно о том, что начальник отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома арестован, подтверждает и тот факт, что он уже с 16 ноября отсутствует на работе. Предположение о задержании 30-летнего Артура Дарашкевича появилось и на сайте одной из городских газет.

Мобильный телефон чиновника в данный момент временно заблокирован.

О причинах предполагаемого задержания Артура Дарашкевича можно лишь догадываться. Возможно, это как-то связано с делом осужденного недавно бывшего главы Бобруйска Андрея Коваленко, где одним из свидетелей на судебном процессе как раз и являлся главный архитектор города.

«БК» будет следить за развитием событий.

Василий Куликов