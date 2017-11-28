Главному архитектору Бобруйска предъявлено обвинение в получении взятки

Как сообщает официальный представитель Управления следственного комитета по Могилёвской области Оксана Соленюк, Артур Дарашкевич находится под стражей и в отношении него продолжается расследование уголовного дела.

Как мы писали ранее, начальник отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома был задержан 14 ноября по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, чиновник использовал служебные полномочия в корыстных интересах. Руководитель принимал от директоров коммерческих структур в качестве взяток товарно-материальные ценности за согласование архитектурных проектов.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно с занимаемы должностным положением и получение взятки повторно либо путём вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору). Чиновнику может грозить от трёх до десяти лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела проводятся выемки и осмотры соответствующих документов, допрашиваются свидетели; проводятся очные ставки и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности руководителя.

Подготовила Марина Михневич

Фото Александра Чугуева

