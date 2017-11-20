Главного архитектора Бобруйска обвиняют в получении взяток

Как мы уже сообщали в предыдущей публикации, в социальных сетях появилась информация о задержании главного архитектора города Артура Дарашкевича.

Эта информация подтвердилась. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

Как рассказал заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела следственного комитета Республики Беларусь Геннадий Сикорский, начальника отдела архитектуры и градостроительства Артура Дарашкевича задержали 14 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно с занимаемы должностным положением и получение взятки повторно либо путём вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору). Чиновнику может грозить от трёх до десяти лет лишения свободы.

Официальный представитель Управления следственного комитета по Могилёвской области Оксана Соленюк сообщает, что противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома.

Якобы установлено, что должностное лицо принимало от директоров коммерческих структур города в качестве взяток товарно-материальные ценности за согласование архитектурных проектов.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств возможной противоправной деятельности начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома. По словам Геннадия Сикорского, установленный срок проведения следствия – два месяца. Далее дело может быть передано в суд.

30-летний Артур Дарашкевич занимал должность главного архитектора Бобруйска с 2015 года. Этим летом он проходил в качестве свидетеля по делу бывшего председателя бобруйского горисполкома Андрея Коваленко. Дарашкевич давал показания по эпизоду с переводом квартир из жилого в нежилой фонд.

Марина Михневич