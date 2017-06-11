Глава МИД ФРГ опасается войны в Персидском заливе

Ситуация вокруг блокады Катара может привести к новой войне в Персидском заливе. Положение «очень серьезное», заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что изоляция Катара со стороны Саудовской Аравии и ее союзников может привести к новой войне в Персидском заливе. «Есть опасность, что этот конфликт может перерасти в войну», — заявил он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, полная версия которого выходит в воскресенье, 11 июня.

Контекст

«После тех консультаций, которые я провел на этой неделе, я понимаю, насколько ситуация серьезна», — подчеркнул Габриэль. В течение недели он лично встречался с главами МИД Саудовской Аравии, Катара и Турции и говорил по телефону со своими коллегами из Ирана и Кувейта. По словам министра, есть хорошие шансы избежать негативного сценария, однако для этого необходимо искать решение путем переговоров.

«Час дипломатии»

Габриэль оценил «умную и взвешенную позицию» государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал к прекращению блокады Катара. Сам Габриэль тоже поддерживает этот шаг. «Мы твердо убеждены в том, что настал час дипломатии, что необходимо разговаривать друг с другом. Германия и мировое сообщество сильно обеспокоены тем, что происходит в регионе Персидского залива», — заявил он накануне после встречи с главой МИД Катара шейхом Мохаммедом аль-Тани.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подчеркнула, что конфликт невозможно разрешить, «если к разговору совершенно не будут привлечены определенные игроки — включая Катар, включая Турцию и включая Иран».

«Политическое решение возможно, только когда все поддерживают друг с другом контакт. На этом мы настаиваем», — заявила канцлер ФРГ.

Саудовская Аравия и ряд ее союзников 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и ввели против этого эмирата морскую и воздушную блокаду. Участники блокады обвиняют Катар в оказании поддержки террористическим группировкам.

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