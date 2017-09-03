Гиены, гамадрилы, гималайские медведи – в Бобруйске

До 19 сентября бобруйчан приглашает зоопарк из Тулы «Венера».

Передвижной комплекс с клетками, в которых – животные, и парком аттракционов расположился на пересечении улиц Ульяновской и Гагарина, напротив Бобруйской центральной больницы.

Открывается зоопарк в 10.30. Информационный стенд предупреждает, что животные в клетках ведут такой же образ жизни, как и в естественной среде, и в соответствии с ним принимают пищу, бодрствуют и играют, отдыхают.

Возможно, на натуральные ритмы можно списать, что большинство животных утром ещё спят. Журналист «Бобруйского курьера» пришёл в зоопарк к открытию и провёл там час, но так и не дождался, когда же проснутся львы, медведи, рыси, гиена, пума. Может быть, к обеду они просыпаются, и в зоопарке становится веселее.

Зато не спали малайский и бенгальский тигры, леопард, ягуар, верблюд.

Малайский тигр постоянно нервно ходил по клетке из угла в угол.

Остальные представители семейства кошачьих внимательно рассматривали посетителей.

Из отдельной секции из-за стекла за бобруйчанами наблюдали гамадрилы и лапундеры. Гостям же зоопарка, чтобы увидеть обезьянок, нужно было плотно прильнуть к стеклу, иначе солнце мешало кого-либо там рассмотреть.

В центре площадки зоопарка паслись две пони.

Одна из них одновременно ещё и зарабатывала себе и другим питомцам в неволе на прокорм – за три рубля катала желающих детишек вдоль клеток.

Каждый день вечером, в 19.00, можно понаблюдать за процессом кормления животных.

Перед входом в зоопарк расположились детские аттракционы. Там же можно сыграть в беспроигрышную лотерею (что мы бы делать не советовали – призы не стоят денег, которые вы за них отдадите) или покатать ребёнка на машинке.

Пробудет тульский передвижной зоопарк в Бобруйске до 19 сентября.

Стоимость билетов – 8 рублей для взрослых, 4 рубля для детей до 14 лет. Детям до трех лет вход бесплатный.

Марина Михневич