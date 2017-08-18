Геническ: отдыхать – подано!

С некоторых пор выбирать место для отдыха бобруйчанам стало и проще, и безвариантнее. И не только потому, что отдыхать в Крыму всегда было дорого, а потом он вообще «отпал» от Украины, с введением там российских понятий и расценок. в наше время финансовое положение заставляет искать места для отдыха подешевле. Просто сотый поезд направлением Минск – Симферополь, который теперь называется Минск – Новоалексеевка, очень удобен для бобруйчан.

Добраться до моря с этой «конечной станции» можно гораздо дешевле и быстрее, чем из Симферопроля до Южного берега Крыма.

Всего за 100 гривен на такси (чуть менее четырех долларов) через 20 минут вы уже в Геническе.

И – вот оно море! Кстати – Азовское, – если уж уточнять географию.

Еще в поезде можно купить сим-карту с анлим доступом в интернет, и тоже за сто гривен (а может, и дешевле, – кому как повезет).

Конечно, о месте для проживания вы должны договориться с хозяином заранее – через интернет. Чтобы исключить для себя форс-мажорные обстоятельства. Однако даже в сезон, когда все предпочитают перебраться поближе к морю, снять комнату или номер в гостинице тоже можно, но это обойдется дороже.

И вот – сбылась мечта бобруйчанина – вы уже на пляже, и жарко до неприличия. В общем, все, что и хотели…

А море – такое, же как и в Крыму, только, может, не такое прозрачное. Зато вода всегда теплая, потому что мелко.

Далее просто расслабьтесь и посмотрите видеорепортаж об отдыхе белорусов в Геническе.

Постскриптум

Цены на рынках Геническа.

Чеснок – 40 гривен

Лук, помидоры – 5 гривен

Перец, баклажаны – 7 гривен

Яблоки, груши, сливы –15-20 гривен

Персики – 15-20 гривен

Шампиньоны – 43 гривны

Картофель – 6 гривен

Молоко – 10 гривен литр

Сало 45-75 гривен

Мед 0.5 литра – 50 гривен

Таранька вяленая 80 гривен

Тунец холодного копчения 120 гривен

Яйца 18 гривен/10 штук

Фисташки – 450 кг

Масло – 25 30, масло чумак – 39

Колбаса крымская сервелат – 65

Кравовская – 95

Сахар – 17

Масло сливочное домашнее – 150 грвен

Сыр 85 –160 гривен

Мука борошно 3 кг – 30 гривен

Консервы печень трески 160гр – 34 гривны

Консервы килька – 9 гривен

Скумбрия св. мор. – 85 гривен

(За 1 доллар в обменниках дают 25.8 гривны).

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И еще одно небольшое предупреждение. Если вдруг вы захотите добраться из Геническа в Запорожье или Днепр, не верьте транспортному агентству, чьи телефоны развешаны на всех столбах в городе. Вас обманут. Хотите узнать причину? Автобус идет с Арабатской стрелки через Геническ, и если он будет полный на «стрелке», вам в Геническе ничего не светит. Но обманывать вас будут до последнего, и потом вам придется искать возможность уехать на другом транспорте. Это личный опыт. Да! Берегите свои кошельки на рынке и – счастливого отдыха.

Редко отдыхающий