Гельмут Коль – великий государственный деятель

Об исторической роли бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, скончавшегося 16 июня, – в комментарии Александра Кудашеффа.

Гельмут Коль (Helmut Kohl) был канцлером немецкого и европейского единства. 16 лет он провел на посту главы правительства ФРГ, четверть века возглавлял партию Христианско-демократический союз (ХДС).

Уже хотя бы это свидетельствует о его невероятной выдержке, колоссальной силе и непоколебимой воле к власти, как, впрочем, и о том, что на демократических выборах ему улыбалась удача. Гельмута Коля избирали канцлером четыре раза подряд – впечатляющий политический результат.

Канцлер, объединивший Германию

Легендарным было его чутье на изменения настроений однопартийцев, которыми он, казалось, руководил вечно, а также умение нейтрализовывать своих оппонентов. Хотя когда в 1989 году на съезде партии в Бремене Коль боролся за то, чтобы сохранить свой пост, ему помогло то, что рухнул железный занавес в Европе.

И тогдашний канцлер сумел использовать шанс, который открылся для него и для Германии благодаря падению диктаторских коммунистических режимов. Он сотворил историю, воспользовавшись открывшимся окном возможностей. В те месяцы Гельмут Коль стал государственной фигурой исторического масштаба.

Вне всяких сомнений, именно Гельмут Коль – канцлер, объединивший Германию. Он был политиком, умевшим подняться над страхами, предубеждениями и нерешительностью, царившими как внутри страны, так и за ее пределами. И с ноября 1989 года уверенно шел к цели воссоединения Германии, добившись ее к 3 октября 1990 года. Он показал, что обладает верным политическим, даже историческим чутьем в тот момент, когда это требовалось. Для кого-то он стал Бисмарком 20-го столетия.

Впрочем, Гельмут Коль был не только немецким патриотом, который заслужил подарок, данный ему историей Восточной Европы. Канцлер, рекордно долго правивший Германией, являлся убежденным сторонником европейского единства. Политик, который в течение 16 лет всегда был готов на бесчисленных европейских саммитах бороться за сближение Европы.

Он оставался таким и во времена Европейского сообщества, и в эпоху создания Европейского Союза, и тогда, когда речь шла о перспективах принятия новых членов ЕС из Центральной и Восточной Европы, которое состоялось в 2004 году.

Соавтор проекта единой европейской валюты

Историческая роль Гельмута Коля состоит и в том, что он – соавтор проекта единой европейской валюты евро. Он, мысля в широком историческом контексте, понимал, что только общая валюта и отказ от немецкой марки помогут преодолеть негативные чувства по отношению к Германии во Франции и других странах Евросоюза. Верное решение, которое сделало объединение континента необратимым.

Гельмут Коль был великим государственным деятелем. Политиком, выступавшим и за воссоединение Германии, и за европейское сближение. Человеком с очень твердым характером, который добивался того, что считал правильным. И именно это, несмотря на критику в его адрес с разных сторон в родной в Германии, сделало Гельмута Коля особенно за границей уважаемым и почитаемым политиком самого высокого ранга.

http://www.dw.com/