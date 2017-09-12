Фильм «Иди и смотри» удостоен приза 74-го Венецианского кинофестиваля

Итальянские эксперты посчитали картину, снятую по сценарию нашего земляка Алеся Адамовича, лучшим фильмом о Второй мировой войне.

В минувший уикенд в Италии завершился 74-й Венецианский кинофестиваль. Один из призов на нем получил фильм, снятый по сценарию нашего земляка – Алеся Адамовича, чей 90-летний юбилей недавно отмечали на Бобруйщине.

В 1985 году «Беларусьфильм» и «Мосфильм» совместно сняли по сценарию Адамовича и режиссера картины Элема Климова «Иди и смотри». В основу сценария легли сразу несколько литературных произведений Алеся Адамовича – «Хатынская повесть», «Каратели», «Партизаны» и «Я из огненной деревни».

Изначально сценарий фильма назывался «Убейте Гитлера»: название было задумано в глобальном смысле, как призыв убить дьявольское начало, в первую очередь, в себе.

Режиссер понимал, что это будет очень жестокий фильм, и полагал, что вряд ли кто-то сможет его смотреть. Сказав об этому Адамовичу, Климов в ответ услышал: «Пусть не смотрят!.. Мы должны это оставить после себя. Как свидетельство войны, как мольбу о мире»… Позднее для названия была выбрана библейская строка из Апокалипсиса.

Сразу после создания, фильм получил ряд высоких кинематографических наград – «Золотой приз» и приз ФИПРЕССИ XIV Московского кинофестиваля, Главный приз XIX Всесоюзного кинофестваля, Лучший фильм года по опросу журнала «Советский экран» в 1986 году и др.

Очередная награда пришла более чем через 30 лет после создания ленты. Отреставрированная киноконцерном «Мосфильм» картина «Иди и смотри» участвовала в конкурсе «Венецианская классика», в котором оценивается качество реставрации старых лент. В него вошли несколько десятков фильмов выдающихся режиссеров – Бернардо Бертолуччи, Жан-Люка Годара, Клода Шаброля, Стивена Спилберга и др., снятых в прежние годы.

Фильм удостоен главной награды конкурса – приза «За бережную реставрацию».

Итальянские эксперты, составлявшие конкурсную программу, сочли «Иди и смотри» лучшим фильмом о Второй мировой войне…

А Гран-при фестиваля – «Золотого льва» – получил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Жюри конкурса назвало лучшим его фильм «Форма воды», действие которого происходит в 1963 году. Главные герои этой фантастической драмы – немая уборщица лаборатории и человек-амфибия.

Александр Богданович