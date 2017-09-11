Фестиваль «Камяница-2017» пройдёт под Минском

16 сентября с 12:00 до 22:00 в д. Озерцо под Минском пройдёт девятый международный фестиваль «Камяница», организаторами которого стали «Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта», «Грай Кафе» и компания Prastora.by.

На главной сцене выступят группа ONUKA (Украина), чей сплав фолка, электроники и духовых инструментов впечатлил британский New Musical Express, Theodor Bastard (Россия) и The Doox (Украина), а также белорусские группы «Shuma», «НагУаль», «Shaman Jungle» и «Варган».

С аутентичным белорусским фольклором гостей фестиваля познакомят ансамбли «Рада», «Мярэжа», «Горынь» и Патриция Свитина.

В рамках фестиваля пройдут традиционные мастер-классы ремесленников, ярмарка народных промыслов, фото- и художественные выставки.

Организуется работа игровых площадок. Все средства от продажи билетов организаторы фестиваля направляют на сохранение уникальной коллекции белорусской деревянной архитектуры 18 – 20 вв., которая собрана в «Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта».

Предварительная продажа билетов осуществляется на порталах Bycard и SMSbilet.by. Стоимость – 10 бел. руб. В день фестиваля стоимость билетов 15 бел. руб.

Ирена Рунге