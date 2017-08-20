Этой ярмарки краски…

Вот уже одиннадцатый год подряд проводится Ягеллонская ярмарка в Люблине (Польша). И Беларусь активно принимает в ней свое участие.

Попасть на эту ярмарку – целое событие в жизни мастера, потому что нужно пройти очень серьезный отбор. Зная об этом, посетители ярмарки охотно покупают представленные там изделия, так как понимают, что все это высокого качества.

В этом году на ярмарке было тридцати мастеров из Беларуси, для двадцати из них куратором являлась Станислава Карполь (Брест), которая своим трудом вносит неоценимый вклад в дело популяризации традиционных народных ремесел Беларуси.

Бобруйск тоже был представлен на Ягеллонской ярмарке.

Лилия Федорова, пройдя серьезный отбор, достойно представляла наш город в Люблине.

Занимаясь много лет рукодельем и общаясь с иголкой «на ты», она начала заниматься оберегами, которые в жизни наших предков играли большую роль.

Считается, что правильный оберег усиливает «магнетизм» владельца. Сегодня интернет дает много информации об этом. Интересно, что даже студент из Тайваня с удовольствием приобрел такой амулет.

Она высоко несет знамя ХГПТУ-15

Много лет тому назад закончила знаменитое Бобруйское ХГПТУ-15 (роспись по дереву)

Татьяна Зданевич (Говенчик), а сегодня она – Народный мастер Беларуси, которая все громче и громче заявляет о себе, как о большом профессионале, занимаясь народными поясами, сохраняя традиции наших предков, возрождая технику ткачества и плетения поясов буквально по крупицам.

Свои знания она черпает из книг Национальной библиотеки, общаясь с мастерами и неустанно трудясь сама.

Татьяна приобщила к этому занятию двух своих дочерей: Кристину и Дарью. На ярмарке она была вместе со своей младшей дочерью Дашей. В течение ярмарочных дней, посетители могли наблюдать за их работой, совершая путешествие во времени, и на память о встрече спешили купить какое-то изделие.

Единственный представитель из России

Любовь Шелковникова была единственным представителем из Россия. Ее работы притягивали, прежде всего, серьезных профессионалов. Елизавета Домбровская, искусствовед из Люблина, с большой радостью купила Писанки Шелковниковой, тем более что они изготовлены по рисункам курской писанки из книги С.К. Кульжинского «Описание коллекции народных мастеров» (1890 г.).

Являясь научным сотрудником МГУ, где преподает химию, Любовь все свое время отдает интересному занятию.

Этот год основной темой ярмарки были писанки, и очень приятным событием стало получение Диплома ярмарки единственным представителем из России.

Чтобы встретиться с интересными людьми…

Одна полька сказала мне, что на ярмарку приезжает, прежде всего, для того, чтобы встретиться с интересными людьми. Сама атмосфера ярмарки этому способствует.

Например, здесь можно было пройти мастер-класс от Наталии Кононович (Беларусь) по ткачеству.

Когда открываешь буклет ярмарки и видишь ее фотографию на первой странице, то чувство гордости – переполняет.

Единственный бондарь тут – Анатолий Сенковец – тоже из Беларуси.

Обладателем Диплома стали ткачи из Беларуси Евгения Станина и Вадим Лагун (Гродно).

Получение Диплома – это приглашение на ярмарку 2018.

«Этой ярмарки краски» приятно дополняли работы мастера из Литвы Ромы Гудайтене (вырезка из бумаги) и сестер из Польши Терезы и Анны Коцусь (вышивка). Свое искусство они дарят миру, рассказывая о Польше в Японии, Китае, Италии…

Любовь Бидюк