«Это полный маразм!» Бобруйчане о начале уроков в девять утра

В сентябре учеников большинства белорусских школ может ожидать нововведение – уроки будут начинаться в девять часов утра. Сделать так поручил нынешний руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Объяснил он свою идею заботой о школьниках, которые якобы не высыпаются из-за раннего начала занятий. Лукашенко понял, как нелегко детям, глядя на своего сына Колю, которому тяжело вставать в полседьмого утра.

Поручение белорусского правителя долго обсуждать не стали. Школам было сказано пересмотреть расписания. Нашлись врачи, которые назвали девять утра самым лучшим временем начала уроков с точки зрения здоровья детей.

У обычных учителей и родителей школьников мнение никто не спросил. Для тех, кому к восьми нужно на работу, а ребёнка оставить утром не с кем, предложили решение проблемы – детей можно привести в школу раньше, их там займут до начала уроков.

«Бобруйский курьер» спросил у бобруйчан, как они относятся к поручению Лукашенко начинать занятия в школах в девять часов утра. Что нам ответили, смотрите в видеосюжете.

Марина Михневич