Двойной триумф бобруйской шашистки

На чемпионате мира Вера Хващинская завоевала две золотые медали.

В болгарском Кранево сейчас проходит командное первенство мира по шашкам-64. Триумфально выступила там бобруйчанка Вера Хващинская. В составе женской команды Беларуси она завоевала первое в молниеносной программе (блиц), опередив Молдову и Узбекистан.

Также белорускам не оказалось равных в турнире по быстрой игре (рапиду), где они опередили команды России и Молдовы. Эта победа ковалась тоже при участии Веры Хващинской.

Поздравляем нашу землячку!

Василий Куликов