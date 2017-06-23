Двое бобруйчан попались на сбыте психотропов в Россию

Доставка товара происходила с помощью интернет-магазина.

«Вычислили» двух 28-летних жителей нашего города сотрудники регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.

Оказалось, что бобруйчане распространяли через интернет-магазин психотропы – опасные вещества синтетического происхождения – в Москве, Алтайском крае и других регионах нашей восточной соседки.

Товар приобретался оптовыми покупателями. Всего оперативники установили 42 факта совершения преступлений бобруйчанами.

Уголовное дело россияне передали в управление Следственного комитета по Могилевской области.

Компьютеры и мобильники подозреваемых, которые находятся сейчас под стражей, изъяты для установления всех их контактов.

Василий Куликов