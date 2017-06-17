Две победы на выезде

«Орша» – «Белшина» – 0:1 (0:0).

«Виктория» Марьина Горка – «Белшина» – 1:2 (0:1).

Футболисты бобруйской «Белшины» в последние дни провели две победные выездные игры. 10 июня в матче десятого тура чемпионата Беларуси в первой лиге они играли в Орше с одноименным городу клубом. Главный тренер нашей команды Владимир Гольмак выставил на эту встречу такой состав: Сакович / Кондратьев, Волкорезов, Ижаковский, Лютько / Монастырский / Водянович (Затенко, 58), Градобоев (Прокопенко, 80), Шеряков, Турлин (к) (Шугунков, 73) / Верас (Мурашко, 82).

В первом тайме обе команды выказали агрессивные намерения и произвели обмен несколькими достаточно острыми моментами, но ни в одном из них счет так и не удалось открыть. После перерыва «белшиновцы» прочно завладели инициативой и действовали впереди значительно острее хозяев поля. Они во втором тайме владели монополией на голевые эпизоды, самый опасный из которых – это удар Вераса на 64-й минуте в крестовину.

Еще в паре случаев оршанцев спас (как и до антракта) их вратарь Харитонов. Однако то, что не смогли совершить бобруйчане с игры, они сделали со «стандарта». На последней минуте основного времени поединка в ворота хозяев был назначен пенальти после того, как мяч угодил в руку защитника. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Шеряков и принес своей дружине минимальную победу – 1:0 (Шеряков, 90; с пенальти).

Вторая кряду победа позволила «Белшина» подняться с седьмого места в турнирной таблице первенства на третье. После трети турнирного пути «шинники» набрали 15 баллов. Отставание от лидера – «Смолевичи-СТИ» – по-прежнему составляет десять очков.

14 июня футболисты бобруйской «Белшины» провели в Марьиной Горке игру 1/32 финала Кубка Беларуси с местной «Викторией». Главком нашей дружины определил на кубковую встречу следующий состав: Моталыго / Кондратьев, Волкорезов, Ижаковский, Лютько / Монастырский (Затенко, 41) / Водянович (Шугунков, 46), Градобоев, Шеряков, Турлин (к) (Мурашко, 87) / Верас (Прокопенко, 46).

В ходе всего матча ощущалось превосходство бобруйчан в классе над представителями второй лиги. Уже в первом тайме результат мог бы быть крупным в пользу гостей, но в хозяйских воротах здорово действовал воспитанник бобруйского футбола Магалецкий. Счет «белшиновцам» удалось открыть лишь в концовке игрового отрезка. Гол выдался красивым: Кондратьев подал в штрафную, а Верас, приняв мяч на грудь, с разворота точнехонько уложил его в дальний угол.

После перерыва наша команда с пенальти удвоила результат. Заработал его вышедший на замену Прокопенко, которого в своей штрафной сбил голкипер «Виктории». Как и в предыдущей встрече, одиннадцатиметровый удар реализовал Шеряков – рикошетом от штанги. Впрочем, спустя три минуты интригу поединку вернул Гаркуша, столь же удачно наказав ударом с «точки» проштрафившегося Волкорезова.

А затем Прокопенко едва не превратился из героя в антигероя матча, когда за семь минут схлопотал два «горчичника» и оставил одноклубников вдесятером. Тем не менее, и в меньшинстве «шинники» могли отличиться, но еще один резервист – Шугунков – в ходе стремительной встречной атаки мощно пробил в перекладину. Итог встречи – 1:2 (Верас, 41, Шеряков, 64 (с пенальти), и наша дружина выходит в 1/16 финала турнира. Там она встретится с командой из элиты – столичной «Ислочью».

В субботу, 17 июня, в 11-м туре чемпионата Беларуси в первой лиге бобруйские футболисты примут дома своих прошлогодних товарищей «по вылету» из высшей лиги – микашевичский «Гранит». Начало встречи – в 16.00.

Семен Портовцев

Фото fcbelshina.by