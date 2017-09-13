Два бобруйчанина предстанут перед судом за торговлю психотропами

Мужчины создали преступную группу, которая организовала поставки наркотиков в Россию.

Прокуратура Могилевской области направила уголовное дело в отношении 28-и 29-летнего бобруйчанина в суд. Мужчины обвиняются в создании преступной группы, которая длительное время занималась незаконным оборотом запрещенных психотропных веществ на территории нескольких регионов России.

Наркотики продавались через интернет. Психотропы доставлялись почтой и курьерами, после чего делались закладки.

Участники преступной группы, проживающие в России, уже осуждены. А бобруйчан будут судить на родине.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и конфискация имущества.

Василий Куликов