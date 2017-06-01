Дорога домой для собак и кошек

Десятого июня зоозащитники проведут очередную акцию в защиту бобруйских животных.

Бобруйские общественные объединения «Добродетель» и «Пять свобод» будут пытаться найти хозяев 30 бездомным собакам и кошкам. Десятого июня в городском парке культуры и отдыха они организуют акцию «Дорога домой».

Во время проведения мероприятия состоятся выступления артистов, кинологов и специалиста по уходу за шерстью домашних питомцев. Посетителям акции предложат сыграть в беспроигрышную лотерею, сделать аквагрим (нанесение красок на кожу). В «Палатке помощи» желающие смогут оставить еду и амуницию для бездомных четвероногих.

Акция «Дорога домой» будет проходить с 12.00 до 16.00.

Василий Куликов