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Дорога домой для собак и кошек

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Бобруйск, для собак и кошек, зоозащитники, проведут очередную акцию, в защиту бобруйских животных.

Десятого  июня зоозащитники проведут очередную акцию в защиту бобруйских животных.

Бобруйские общественные объединения «Добродетель» и «Пять свобод» будут пытаться найти хозяев 30 бездомным собакам и кошкам. Десятого июня в городском парке культуры и отдыха они организуют акцию «Дорога домой».

Во время проведения мероприятия состоятся выступления артистов, кинологов и специалиста по уходу за шерстью домашних питомцев. Посетителям акции предложат сыграть в беспроигрышную лотерею, сделать аквагрим (нанесение красок на кожу). В «Палатке помощи» желающие смогут оставить еду и амуницию для бездомных четвероногих.

Акция «Дорога домой» будет проходить с 12.00 до 16.00.

 

Василий Куликов

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