Документальная проза С. Алексиевич – на бобруйской сцене

21 ноября на сцене Могилёвского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича прошёл спектакль труппы Словацкого камерного театра (г. Мартин) «У войны не женское лицо» по мотивам одноименной книги С. Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года.

Премьера спектакля в постановке режиссёра Мариана Пекко состоялась в 2016 году. На Республиканском фестивале национальной драматургии он был представлен вне конкурсной программы.

«Воспоминания – это не страстный или бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а новое рождение прошлого, когда время поворачивает вспять. Чтобы человек так ясно увидел себя сверху – с неба, и снизу – с земли. Прошел путь вверх и путь вниз – от ангела к зверю», – говорит автор книги.

Женский взгляд на военную действительность, прямой, откровенный рассказ о любви, смерти, ненависти, жестокости, подлости и человечности – лейтмотив спектакля.

Минималистские мрачные декорации, знакомые с детства мелодии советских песен военных лет, натуралистичность монологов, чёрно-белые фотографии с премьерного спектакля в Мартине, эмоциональность и искренность подачи – все это придаёт сценическому действу особенную атмосферность.

Талантливые разноплановые актрисы – Эва Гаспарова, Люция Яшкова, Яна Ковальчикова, Любомира Кркошкова, Яна Ольхова, Зузана Рохонова, Надежда Владарова – поначалу могут вызвать недоумение и неприятие: некоторые героини выглядят чересчур современными. Однако после каждая из них, женщин войны, становится близкой и понятной.

Их слова, их память, их слёзы – ещё одна попытка ответить на вопрос: «Сколько человеческого в человеке и как этого человека в себе защитить?»

Несмотря на некоторую сложность восприятия, вызванную необходимостью обращаться к субтитрам (спектакль шёл на словацком языке), бобруйчане и гости нашего города тепло приняли постановку.

Ирена Рунге